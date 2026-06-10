Tiger Gold Corp. hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen hat die letzte fällige Optionszahlung geleistet und damit sein Recht ausgeübt, 100% der Anteile am Quinchía-Goldprojekt sowie am Andes-Goldprojekt in Kolumbien zu übernehmen. Mit der jüngsten Zahlung von 4,5 Millionen AU$ summieren sich die bislang geleisteten Tranchen auf 7,5 Millionen AU$. Insgesamt sieht die Vereinbarung einen Kaufpreis von 14 Millionen AU$ vor, einschließlich einer weiteren, an Produktionsziele geknüpften Zahlung von 6,5 Millionen AU$.
Parallel zur erfolgreichen Optionsausübung treibt Tiger Gold die Arbeiten vor Ort zügig voran. Mehr als 160 Beschäftigte und Auftragnehmer sind bereits im Einsatz, drei Bohrgeräte unterstützen die laufende Erweiterung und Präzisierung der Ressourcenbasis.
Mit dem vollständigen Erwerb der Projekte stärkt Tiger Gold seine Position im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens und setzt seinen Kurs fort, das Quinchía-Projekt zu einem potenziellen Produktionsbetrieb weiterzuentwickeln.
Tiger Gold ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, für das Tiger eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung hält.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Parallel zur erfolgreichen Optionsausübung treibt Tiger Gold die Arbeiten vor Ort zügig voran. Mehr als 160 Beschäftigte und Auftragnehmer sind bereits im Einsatz, drei Bohrgeräte unterstützen die laufende Erweiterung und Präzisierung der Ressourcenbasis.
Mit dem vollständigen Erwerb der Projekte stärkt Tiger Gold seine Position im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens und setzt seinen Kurs fort, das Quinchía-Projekt zu einem potenziellen Produktionsbetrieb weiterzuentwickeln.
Tiger Gold ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, für das Tiger eine Option zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung hält.
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