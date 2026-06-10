Die Rheinmetall-Aktie hat in den vergangenen Wochen kein gutes Bild abgegeben und liegt seit Jahresbeginn mit rund -25% im Minus. Nach einer kräftigen Erholung in der zweiten Maihälfte, begann der Juni wieder mit kräftigen Abgaben. Doch wie sind die weiteren Aussichten bei der Düsseldorfer Waffenschmiede? Morgan Stanley wird kritischer Lange Zeit schien für Europas Rüstungswerte nur eine Richtung zu gelten: nach oben. Doch inzwischen hat sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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