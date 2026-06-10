Mehr Gold, weniger Kosten: Analysten sehen starke Wachstumsstory

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Der Goldförderer Heliostar Metals hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 so viel Gold und Silber gefördert wie nie zuvor und zugleich seine laufenden Kosten spürbar gesenkt. Die Analysten Richard Gray (CFA) und Joseph Laing von ATB Cormark Capital Markets, die das Unternehmen beobachten, sehen darin einen weiteren Beleg für die dynamische Entwicklung des Unternehmens.

Der Goldförderer Heliostar Metals hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 so viel Gold und Silber gefördert wie nie zuvor und zugleich seine laufenden Kosten spürbar gesenkt. Die Analysten Richard Gray (CFA) und Joseph Laing von ATB Cormark Capital Markets, die das Unternehmen beobachten, sehen darin einen weiteren Beleg für die dynamische Entwicklung des Unternehmens.

Rekordmengen, und das immer günstiger

Nach den von Gray und Laing aufbereiteten Zahlen förderte Heliostar 11.743 Unzen Gold und 43.798 Unzen Silber. Beide Mengen übertrafen das Vorquartal mit 8.000 Unzen Gold und 21.400 Unzen Silber klar, blieben aber unter den Schätzungen der Analysten, die mit 13.100 Unzen Gold gerechnet hatten. Entscheidend war für sie ohnehin die AISC (All-in Sustaining Costs, also die gesamten laufenden Kosten je geförderter Unze): Sie sank auf 1.996 US-Dollar je Unze, nach 2.658 US-Dollar im Vorquartal, und lag damit unter ihrer eigenen Schätzung von 2.050 US-Dollar. Den Rückgang erklärten sie mit abgeschlossenen Investitionen in der Mine San Agustin sowie mit Erlösen aus goldhaltigen Nebenprodukten. Damit liege Heliostar weiter auf Kurs zur Jahresprognose von 50.000 bis 55.000 Unzen Gold.