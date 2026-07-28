Gold-Rennen eskaliert: China könnte die USA bald überholen

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Laut BMO Capital Markets könnten Chinas Goldbestände weit größer sein als offiziell gemeldet. Das Land baut damit nicht nur Reserven auf, sondern auch Einfluss auf Nachfrage, Handel und Preisbildung. Die entscheidende Frage: Wird Gold künftig stärker in China als im Westen gemacht?
Laut BMO Capital Markets könnten Chinas Goldbestände weit größer sein als offiziell gemeldet. Das Land baut damit nicht nur Reserven auf, sondern auch Einfluss auf Nachfrage, Handel und Preisbildung. Die entscheidende Frage: Wird Gold künftig stärker in China als im Westen gemacht?
Chinas Goldschatz könnte viel größer sein
China könnte nach Berechnungen von BMO Capital Markets bereits rund 30.000 Tonnen Gold besitzen. Dazu zählen staatliche Reserven, Schmuck und Anlagegold. Das wären etwa 13 Prozent des weltweit
oberirdisch verfügbaren Goldes. Die USA kommen Schätzungen zufolge auf rund 15 Prozent.
Besonders brisant ist die Rolle der Zentralbank. BMO schätzt ihre Bestände auf rund 5.200 Tonnen. Offiziell liegen sie deutlich niedriger. Zugleich soll China inzwischen rund ein Drittel der weltweiten Goldnachfrage antreiben. Damit wird aus einem Käufer ein Machtfaktor.
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