10,90 Gramm Gold über fast 100 Meter: Neue Treffer stärken die Minenplanung

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Heliostar Metals meldet starke neue Bohrergebnisse vom Goldprojekt Ana Paula. Besonders auffällig seien lange Abschnitte mit hohem Goldgehalt im bekannten Kernbereich sowie neue Treffer in tieferen Zonen. Das Unternehmen sehe darin Hinweise, dass die geplante Mine besser abgesichert werden könne und das Goldsystem unterhalb der bisherigen Planung weiterwachse.

Heliostar Metals meldet starke neue Bohrergebnisse vom Goldprojekt Ana Paula. Besonders auffällig seien lange Abschnitte mit hohem Goldgehalt im bekannten Kernbereich sowie neue Treffer in tieferen Zonen. Das Unternehmen sehe darin Hinweise, dass die geplante Mine besser abgesichert werden könne und das Goldsystem unterhalb der bisherigen Planung weiterwachse.

Starke Treffer im Kernbereich

Im High Grade Panel, also dem besonders goldreichen Kern der Lagerstätte, meldete Heliostar 99,8 Meter mit 10,90 Gramm Gold je Tonne Gestein ab 50,5 Metern Tiefe. Darin enthalten seien 77,5 Meter mit 12,94 Gramm Gold je Tonne. Ein weiterer Abschnitt habe 37,0 Meter mit 6,95 Gramm Gold je Tonne ab 16,8 Metern Tiefe geliefert.



Gramm je Tonne zeigt, wie viel Gold rechnerisch in einer Tonne Gestein steckt. Entscheidend ist dabei nicht nur der Goldgehalt, sondern auch die Länge des Abschnitts. Ein langer Abschnitt mit hohem Wert kann für eine spätere Minenplanung wichtiger sein als ein kurzer Spitzenwert. Das Bohrloch AP 26 381 sei laut Unternehmen als Bestätigungsbohrung gesetzt worden. Damit würden bereits bekannte, aber bisher weniger sichere Goldbereiche genauer geprüft. Heliostar wolle diese Bereiche in der FS (Feasibility Study, Machbarkeitsstudie) mit höherer Sicherheit einordnen. Eine solche Studie soll zeigen, ob eine Mine technisch und wirtschaftlich gebaut werden kann.