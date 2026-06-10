Die Ladeinfrastruktur wächst rasant, doch das Stromnetz hält nicht immer mit. Sascha Alexander König, Director Product Marketing Charging bei ADS-TEC Energy, zeigte auf der electrive LIVE, wie Batterie-gestützte Ladelösungen hier die Rettung sein können - und warum sie längst keine Zukunftsmusik mehr sind. "Für uns ist Laden immer kombiniert mit Speichern. Denn das ist der Weg, wie wir in der Zukunft weiterkommen können", betonte König. Sein Credo: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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