New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftig nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.919 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.267 Punkten 1,6 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.508 Punkten 2,0 Prozent im Minus.



Anleger fürchteten am Mittwoch eine weitere Eskalation im Nahen Osten. Anlass dafür waren Posts von US-Präsident Donald Trump auf dessen persönlicher Plattform. "Das iranische Militär ist ein einziges Chaos. Ein Großteil davon, wie etwa die Marine und die Luftwaffe, existiert gar nicht mehr - sie wurden vollständig besiegt", behauptete Trump. Der Iran habe zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. "Jetzt müssen sie den Preis dafür zahlen", so Trump.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.077 US-Dollar gezahlt (-4,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,56 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 93,44 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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