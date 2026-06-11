Vom Projekt zur Produktion: Phosphatdünger geht in Brasilien an den Markt

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Aguia Resources meldet den erfolgreichen Abschluss der Inbetriebnahme der DB-Verarbeitungsanlage in Caçapava do Sul. Damit beginne die kommerzielle Produktion von Pampafós, einem natürlichen Phosphatdünger aus dem Três-Estradas-Projekt in Lavras do Sul. Nach Angaben des Unternehmens könne die Anlage künftig mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Das läge rund 30 Prozent über der bisherigen Annahme von 150.000 Tonnen pro Jahr.

Aguia Resources meldet den erfolgreichen Abschluss der Inbetriebnahme der DB-Verarbeitungsanlage in Caçapava do Sul. Damit beginne die kommerzielle Produktion von Pampafós, einem natürlichen Phosphatdünger aus dem Três-Estradas-Projekt in Lavras do Sul. Nach Angaben des Unternehmens könne die Anlage künftig mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Das läge rund 30 Prozent über der bisherigen Annahme von 150.000 Tonnen pro Jahr.

Anlage liefert stabile Leistung

Aguia teilte mit, die Inbetriebnahme habe eine stabile Anlagenleistung bestätigt. Geprüft worden seien die zentralen Schritte Trocknen, Mischen, Mahlen und Abfüllen. Diese Verarbeitung macht aus dem gewonnenen Phosphatgestein ein marktfähiges Düngemittel. Pampafós ist ein natürlicher Phosphatdünger. Phosphat ist ein wichtiger Pflanzennährstoff, der Böden versorgt und Erträge stützen kann.



Managing Director und CEO Timothy Hosking sagte, der Produktionsbeginn bei Três Estradas sei ein entscheidender Schritt für Aguia. Das Unternehmen gehe damit vom Projektentwickler zum Phosphatproduzenten über. Nach Genehmigungen, technischer Planung, landwirtschaftlichen Prüfungen und Projektentwicklung trete Pampafós nun in die Produktion ein, während erste Verkäufe sichtbar würden. Die mögliche Kapazität von mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr steht nach Unternehmensangaben unter dem Vorbehalt einer dauerhaft stabilen Anlagenleistung und wachsender Erfahrung des Betriebsteams.