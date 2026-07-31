Starkes Quartal: Die Produktion legt nicht nur beim Gold zu

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Aguia Resources hat im Juniquartal den Schritt vom Entwicklungsprojekt zum Produzenten gemeldet. In Brasilien sei die Betriebsgenehmigung für Tres Estradas erteilt worden, kurz darauf seien Abbau, Anlagenbetrieb und erste Pampafós-Verkäufe angelaufen. Parallel habe das Unternehmen beim Goldprojekt Santa Barbara in Kolumbien höhere Gehalte im Minenmaterial und niedrigere Monatskosten berichtet.
Aguia Resources hat im Juniquartal den Schritt vom Entwicklungsprojekt zum Produzenten gemeldet. In Brasilien sei die Betriebsgenehmigung für Tres Estradas erteilt worden, kurz darauf seien Abbau, Anlagenbetrieb und erste Pampafós-Verkäufe angelaufen. Parallel habe das Unternehmen beim Goldprojekt Santa Barbara in Kolumbien höhere Gehalte im Minenmaterial und niedrigere Monatskosten berichtet.
Betriebserlaubnis für Tres Estradas
Die Umweltbehörde FEPAM habe Aguia am 15. Mai 2026 die Operating Licence für das Phosphatprojekt Tres Estradas in Rio Grande do Sul erteilt. Der Abbau habe laut Unternehmen am 18. Mai begonnen, zunächst mit Oberbodenarbeiten und hochgradigen Blöcken im nordöstlichen Bereich der Grube. Das Material werde in Lavras do Sul nach niedrigen, mittleren und hohen Gehalten getrennt und anschließend gemischt, um ein Zielniveau von 12 Prozent P2O5 zu erreichen. P2O5 ist die übliche Kennzahl für den Phosphatgehalt in Düngemitteln. Nach der Homogenisierung werde das Erz im Labor von Aguia Fertilizantes geprüft und danach zur Anlage in Caçapava do Sul transportiert. Dort erfolgten Trocknung, Mahlung und Verpackung. Die Inbetriebnahme der Anlage sei im Juni abgeschlossen worden, die Leistung habe nach Angaben des Unternehmens die Erwartungen übertroffen.
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