Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG



11.06.2026 / 13:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.06.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Bewertung deutlich unter Substanzwert



MPC Capital hat jüngst die Q1-Zahlen vorgelegt und die Jahresprognose bestätigt.



[Tabelle]



Top-Line in Q1 noch durch USD-Entwicklung belastet - Guidance bestätigt: Im Auftaktquartal verzeichnete MPC Capital einen währungsbedingten Rückgang sowohl der Management Fees als auch der Transaction Fees um rund 8 % yoy. Dieser primär durch den schwächeren USD induzierte Effekt beeinträchtigt den operativen Ausblick jedoch nicht: Das Management hat die Jahresprognose vollumfänglich bestätigt und verweist auf die hohe Visibilität bereits kontrahierter Transaktionen. Die Projekt-Pipeline (Neubauprogramm) aggregiert sich mittlerweile auf ein Investitionsvolumen von 1,4 Mrd. USD, was kurz- bis mittelfristig zu höheren Transaktions- und Managementgebühren führen dürfte.



Auf der Ergebnisseite kompensierten gestiegene Co-Investment-Erträge - maßgeblich getrieben durch die erfolgreiche Veräußerung zweier Schiffseinheiten - die operativen Einbußen spürbar. Entsprechend lagen das EBT als auch die EPS mit +17% deutlich über dem Vorjahresniveau. Ein Liquiditätsaufbau um 5,5 Mio. EUR auf nunmehr 40,9 Mio. EUR per Ende Q1 unterstreicht die solide Bilanzqualität und sichert der Gesellschaft komfortablen finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum.



MPCC-Kursrallye legt signifikante Unterbewertung offen: Das Ertragsprofil von MPC Capital wird stark durch das Finanzergebnis geprägt, welches im Wesentlichen auf Beteiligungs- und Co-Investment-Erträgen basiert. Die strategische Kernbeteiligung an der in Oslo gelisteten MPCC (ca. 14%) wird seit Beginn des Geschäftsjahres at equity bilanziert. Diese Umstellung stärkt das Finanzergebnis sowie das EBT, wird auf EPS-Ebene aber durch ein höheres auf Minderheitenanteile entfallendes Ergebnis weitgehend neutralisiert. Die MPCC-Aktie verzeichnete zuletzt eine starke Performance und notiert aktuell auf einem Vier-Jahres-Hoch. Daraus resultiert eine erhebliche Bewertungsanomalie für die MPC Capital-Aktie: Der Marktwert der indirekt gehaltenen MPCC-Anteile deckt nahezu den gesamten Enterprise Value (EV) der MPC Capital ab. Faktisch erhalten Investoren das operative Dienstleistungsgeschäft sowie einen Teil des verbleibenden Asset-Portfolios beim aktuellen Kursniveau sozusagen 'umsonst".



Fazit: MPC Capital bleibt operativ und strategisch voll auf Kurs. Wir antizipieren einen kontinuierlichen Ausbau der margenstarken Serviceplattform, was den Anteil der wiederkehrenden Erlöse (recurring revenues) weiter stärken wird. Flankiert wird diese Entwicklung durch ein werthaltiges Co-Investment-Portfolio in den Bereichen Schifffahrt und Energie-Infrastruktur. Dessen Marktwert übertrifft den aktuellen EV der Gesellschaft und untermauert das fundamentale Upside-Potenzial der Aktie. Wir bekräftigen unser Rating Kaufen mit einem Kursziel von 7,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News