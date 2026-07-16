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MPC Capital wird zu MPC Oceanic Group



16.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Pressemitteilung MPC Capital wird zu MPC Oceanic Group MPC Capital wird künftig unter dem Namen MPC Oceanic Group auftreten. Der neue Markenauftritt spiegelt die Entwicklung des Unternehmens über das vergangene Jahrzehnt wider - vom Investmentmanager hin zu einer integrierten Investment-, Service- und Operating-Gruppe in den Bereichen Maritime Wirtschaft und Energie.

Die neue Marke verbindet mehr als 30 Jahre unternehmerische Tradition mit einer klaren Vision für die nächste Wachstumsphase.

Das Rebranding geht mit der geplanten Umfirmierung der MPC Capital AG in MPC Oceanic Group AG einher. Über die Namensänderung sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 28. August 2026 beschließen. Hamburg, 16. Juli 2026 - Die Hamburger MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat heute bekannt gegeben, künftig unter dem Namen MPC Oceanic Group AG ("MPC Oceanic", "die Gruppe") aufzutreten. Die neue Unternehmensmarke MPC Oceanic verbindet die über 30-jährige Geschichte der Marke "MPC" mit dem Begriff "Oceanic", der den Ozean als Grundlage der Aktivitäten der Gruppe aufgreift. Der Ozean ermöglicht den globalen Handel und spielt zugleich eine zentrale Rolle für die Energieversorgung der Zukunft. MPC Oceanic: Seit über 30 Jahren etabliert. Benannt nach dem, was vor uns liegt. Mit dem Rebranding beginnt das nächste Kapitel einer strategischen Transformation, die das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert hat: Aus einem reinen Investmentmanager ist MPC Oceanic zu einer integrierten Investment-, Service- und Operating-Gruppe für die maritime Wirtschaft und den Energiesektor geworden. Die Gruppe betreibt heute eine breit aufgestellte maritime Serviceplattform und betreut rund 500 Schiffe für industrielle Kunden weltweit. Das Leistungsspektrum umfasst technische und kommerzielle Schiffsmanagement-Dienstleistungen ebenso wie digitale Lösungen und Performance Management. Zur Plattform gehören der technische Schiffmanager Wilhelmsen Ahrenkiel, der Schiffsmakler Harper Petersen Albis, der maritime IT-Anbieter Waterway sowie der Spezialist für KI-gestütztes Performance Management Bestship. Neben dem operativen Geschäft verfügt MPC Oceanic über eine langjährige Erfolgsgeschichte als Investor, Investmentmanager und Company Builder. Gemeinsam mit Investoren und Partnern entwickelt, strukturiert, finanziert und managt die Gruppe Investitionen in den Bereichen Maritime Wirtschaft und Energie und verbindet dabei unternehmerisches Kapital mit umfassender operativer Expertise. Im Laufe der Jahre hat MPC Oceanic zahlreiche erfolgreiche Investmentplattformen und operative Unternehmen aufgebaut und damit nachhaltige Werte für Investoren und Partner geschaffen. Eines der bekanntesten Beispiele ist MPC Container Ships, das sich mit einer Flotte von rund 60 Schiffen zu einem der weltweit führenden Anbieter von Feederschiffen entwickelt hat. Darüber hinaus hat MPC Oceanic in jüngster Zeit rund 40 Schiffsneubauten für verschiedene Partner mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund USD 2,5 Mrd. entwickelt sowie seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in Lateinamerika und Europa weiter ausgebaut. Mit der Marke MPC Oceanic erhält diese Entwicklung nun eine klare Identität und eine Grundlage für die nächste Wachstumsphase. Constantin Baack, CEO der MPC Oceanic Group: "Die MPC Oceanic Group steht für das nächste Kapitel in der Entwicklung unseres Unternehmens und baut auf den strategischen Grundsätzen auf, die unser erfolgreiches Wachstum in den vergangenen zehn Jahren geprägt haben. Wir haben uns zu einem Unternehmen entwickelt, das investiert, managt und betreibt - in der maritimen Wirtschaft ebenso wie im Energiesektor. Unser neuer Name bringt diese Realität mit einer Identität zum Ausdruck, die so ambitioniert und international ist wie unser Unternehmen selbst. Dies ist keine Kursänderung, sondern die konsequente Fortsetzung des Weges, den wir seit vielen Jahren erfolgreich verfolgen. Der neue Name spiegelt wider, wer wir heute sind - und welche Rolle wir künftig einnehmen wollen: die Welt zuverlässig voranzubringen, Tag für Tag und über Generationen hinweg." Namensänderung wird Anfang September wirksam Die Umbenennung erfolgt schrittweise. Die externe Kommunikation der neuen Marke beginnt heute, am 16. Juli 2026. Die Aktionäre werden auf der Hauptversammlung am 28. August 2026 über die Namensänderung abstimmen. Nach Zustimmung wird die Umfirmierung in das Handelsregister eingetragen und damit rechtlich wirksam. Ab Anfang September 2026 werden die Unternehmenswebsite unter www.mpc-oceanic.com, die E-Mail-Adressen sowie weitere administrative Angaben an den neuen Namen angepasst. Bis zur rechtlichen Wirksamkeit der Umfirmierung firmiert das Unternehmen weiterhin als MPC Capital AG. Über die MPC Oceanic Group Die MPC Oceanic Group ("MPC Oceanic"), noch firmierend unter MPC Capital, ist eine börsennotierte Investment- und Betreibergesellschaft mit Sitz in Hamburg und Aktivitäten in den Bereichen Maritime Wirtschaft und Energie. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen Geschäftsmodelle und Plattformen, die für den globalen Handel und die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Gemeinsam mit institutionellen Investoren, Industrieunternehmen und strategischen Partnern entwickelt, strukturiert, finanziert, managt und betreibt MPC Oceanic maritime und Energie-Infrastrukturanlagen. MPC Oceanic beschäftigt rund 280 Mitarbeitende in zehn Ländern und managt bzw. betreibt mehr als 500 Schiffe und Energieanlagen mit einem Gesamtwert von rund EUR 5,4 Mrd. ("Assets under Management"). Die Aktien der MPC Oceanic Group AG sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse) unter der ISIN DE000A1TNWJ4 notiert. Kontakt MPC Oceanic Group AG

Stefan Zenker

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: +49 (40) 38022-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



Die Pressemitteilung und das Logo der MPC Oceanic Group steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: MPC News



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