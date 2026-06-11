Gold und Silber rücken näher: Der nächste Produktionsbaustein ist da

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ESGold meldet einen weiteren Fortschritt beim Montauban-Gold-Silber-Projekt. Nach Unternehmensangaben ist ein kippbarer Schmelzofen am Standort eingetroffen. Die Anlage soll künftig den Umgang mit Edelmetallen unterstützen und Teil der geplanten Infrastruktur für den Doré-Guss werden.
ESGold meldet einen weiteren Fortschritt beim Montauban-Gold-Silber-Projekt. Nach Unternehmensangaben ist ein kippbarer Schmelzofen am Standort eingetroffen. Die Anlage soll künftig den Umgang mit Edelmetallen unterstützen und Teil der geplanten Infrastruktur für den Doré-Guss werden.
Vorbereitung auf Doré-Produktion
Der gelieferte Ofen sei für Hochtemperatur-Anwendungen ausgelegt. Laut ESGold wird er mit Propan betrieben, verfügt über ein hydraulisches Kippsystem, eine Temperaturüberwachung über Thermoelemente
und passende Tiegel. Tiegel sind hitzebeständige Behälter, in denen Metall geschmolzen wird. Die maximale Temperatur liege bei 1.300 Grad Celsius. Die angegebene Kapazität betrage 150 Kilogramm
Metall pro Beschickung. Damit ergänze ESGold die Ausrüstung, die für die spätere Edelmetall-Verarbeitung vor Ort vorgesehen sei.
Der Ofen solle nach Angaben des Unternehmens die künftige Schmelz- und Doré-Guss-Funktion unterstützen, sobald Montauban in Betrieb genommen worden sei. Doré ist ein noch nicht vollständig raffiniertes Edelmetallprodukt, das Gold und Silber enthalten kann. Die Anlage solle mit dem geplanten Gold- und Silber-Rückgewinnungskreislauf verbunden werden. Dazu gehöre auch das Merrill-Crowe-Verfahren, bei dem Edelmetalle aus einer Lösung zurückgewonnen werden. ESGold teilte mit, dieses Verfahren sei für genehmigtes Haldenmaterial vorgesehen.
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