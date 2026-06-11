Nach einer starken Rally bei Halbleiteraktien gibt es Anzeichen dafür, dass Hedgefondskunden Gewinne aus ihren Investitionen in diesem Sektor mitnehmen, obwohl Technologieunternehmen laut Goldman Sachs Global Banking & Markets neue Rekordhöhen erreichen. Wir stellen dazu die Analyse von Goldman Sachs vor. Wir positionieren uns derzeit neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. Die Gewinnmitnahmen bei Unternehmen, die Halbleiter und entsprechende Ausrüstung herstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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