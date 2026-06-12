Die globale Wirtschaft befindet sich mitten in einer der größten industriellen Umwälzungen seit der Einführung des Internets. Elektromobilität, KI und Rechenzentren sorgen für einen rasant steigenden Bedarf an Elektrizität. Damit wächst gleichzeitig die Nachfrage nach den Materialien, Komponenten und Infrastrukturen, die diese Entwicklung überhaupt erst ermöglichen. Das kanadische Technologie- und Entwicklungsunternehmen HPQ Silicon fokussiert sich auf neue Verfahren für die Herstellung von Silizium-, Silica- und Batteriematerialien. Jüngst wurden erste Kommerzialisierungserfolge und richtungsweisende Fortschritte bekannt gegeben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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