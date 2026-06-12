Im Microsoft Innovation Hub in Amsterdam wird immersive Technologie eingesetzt, um gemeinsame Ideenfindung anstelle von einseitigen Präsentationen zu ermöglichen. In der Immersive Suite des Unternehmens kommen Kunden, Datenexperten und Technologiespezialisten in einer gemeinsamen Umgebung zusammen, um komplexe Herausforderungen effektiver anzugehen.

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Da Geschäfts- und Technologieumgebungen immer komplexer werden, ist es entscheidend geworden, ein gemeinsames Verständnis über Fachgrenzen hinweg zu schaffen. Die Immersive Suite ist für aktive Zusammenarbeit konzipiert, bei der visuelle Erzählungen, Daten und technische Inhalte interaktiv erkundet werden. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, Szenarien zu testen, Perspektiven abzustimmen und effizienter von der Diskussion zur Entscheidung zu gelangen.

"Wir arbeiten bewusst mit vertrauten Tools wie PowerPoint. So können wir uns auf das Storytelling und die Interaktion konzentrieren, anstatt Technologie zu erklären, was die Zusammenarbeit natürlicher und effektiver macht", sagt Joris Haverkort, Chief Technology Officer bei Microsoft Niederlande.

Ein zentrales Prinzip ist Einfachheit in großem Maßstab. Anstatt auf spezialisierte Tools zurückzugreifen, erstellen Nutzer Inhalte mit Anwendungen, die sie bereits nutzen. Die Plattform von Cyviz ermöglicht es, diese Inhalte nahtlos in einer immersiven Umgebung bereitzustellen und zu erleben, wodurch Konsistenz und Zuverlässigkeit über Sitzungen und Standorte hinweg gewährleistet werden.

"Anstatt Kunden etwas zu präsentieren, nutzen wir die Immersive Suite, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und Ideen, Daten und Szenarien auf interaktivere Weise zu erkunden", fügt Haverkort hinzu.

Microsoft beschreibt einen klaren Wandel von traditionellen Präsentationen hin zu ko-kreativen Arbeitssitzungen. Indem sie den Teilnehmern ermöglichen, in Echtzeit mit Inhalten zu interagieren, machen immersive Umgebungen komplexe Herausforderungen leichter verständlich und lassen sich gemeinsam lösen.

Die Immersive Suite in Amsterdam ist Teil einer umfassenderen Initiative von Microsoft in den Niederlanden, die Organisationen dabei unterstützt, zu erkunden, wie Technologie auf reale geschäftliche Herausforderungen in Branchen wie Energie, Fertigung, Finanzen und dem öffentlichen Sektor angewendet werden kann.

Die Lösung wird vom norwegischen Technologieunternehmen Cyviz bereitgestellt, das sich auf standardisierte Plattformen für hochwirksame Kollaborations- und Entscheidungsunterstützungsumgebungen spezialisiert hat.

"Der Ansatz von Microsoft zeigt, dass immersive Umgebungen nicht komplex sein müssen, um leistungsstark zu sein", sagt John van Laerhoven, Regional Sales Director bei Cyviz. "Unsere Aufgabe ist es, eine Plattform bereitzustellen, die eine fortschrittliche Zusammenarbeit mit vertrauten Tools ermöglicht zuverlässig und in großem Maßstab."

Fakten

Installiert im Microsoft Innovation Hub in Amsterdam, wo jährlich Hunderte von Kundenkontakten stattfinden

Bereitgestellt über die standardisierte immersive Kollaborationsplattform von Cyviz

Ermöglicht immersives Storytelling mit Tools wie PowerPoint

Wird für Co-Creation, Kundenkooperation und Entscheidungsunterstützung genutzt

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