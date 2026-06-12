America First fügt dem Investment Case von STRATEC eine weitere Unsicherheitsebene hinzu, jedoch sollte der Einfluss indirekt und nicht unmittelbar sein. Jüngste Investitionskürzungen von Eli Lilly und Boehringer verdeutlichen einen stärker politisierten Hintergrund bei der Kapitalallokation im Pharma- und Gesundheitssektor, obwohl STRATEC nicht primär der pharmazeutischen Produktionsinvestitionsausgaben ausgesetzt ist. Als OEM-Partner für Diagnosesysteme, Software und Verbrauchsmaterialien besteht das Haupt Risiko darin, dass Kunden aus den Bereichen Diagnostik und Life Sciences neue Plattformentscheidungen, Transfers in die Serienproduktion oder Verpflichtungen in der Lieferkette angesichts von Zöllen, Lokalisierungsdruck und politischer Unsicherheit verzögern. Nach einem schwachen Q1 26 bleibt das Geschäftsjahr 26, insbesondere die zweite Hälfte, von der Umsetzung abhängig. Laut aktuellen Nachrichten von größeren Akteuren im Diagnosiksektor bleibt die Sichtbarkeit jedoch gering. Daher halten wir an unserer vorsichtigen "Show me first"-Haltung fest, auch wenn der jüngste Rückschlag des Aktienkurses einen attraktiven Einstiegspunkt bieten könnte. Mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von 20,00 EUR bleiben wir bei HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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