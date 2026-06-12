Andersen Consulting stärkt seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit HeadMind Partners, einem führenden europäischen Beratungsunternehmen, das sich auf Cybersicherheit, digitale Transformation und KI spezialisiert hat.

Dank seiner einzigartigen Kombination aus 25 Jahren Geschäftserfahrung sowie umfassender Technologie- und Datenkompetenz bringt HeadMind Partners seine Kunden in die Lage große Unternehmen aus dem privaten wie auch dem öffentlichen Sektor, ihre digitale und Cyber-Resilienz zu stärken, ihre operative Effizienz zu steigern und leistungsfähige sowie souveräne KI-Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist derzeit in Frankreich und Belgien tätig. Mit seinen interdisziplinären Teams aus 500 Cybersicherheitsexperten, 70 KI-Ingenieuren und 400 Spezialisten für digitale Transformation schafft HeadMind Partners nahtlose und wertschöpfende Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, KI und digitale Transformation und betreut renommierte Kunden aus verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Industrie, Energie, Luxusgüter und dem öffentlichen Sektor.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting verbindet uns mit einer wahrhaft globalen Organisation", sagte Guy-Hubert Bourgeois, Chairman und CEO von HeadMind Partners. "Durch die Integration unserer Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, KI und Digitalprogramme in die globale Plattform von Andersen können wir Synergien mit den Mitglieds- und Partnerunternehmen nutzen, um unser Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

"Unsere Zusammenarbeit mit HeadMind stärkt unsere Fähigkeit, auf die wachsenden digitalen, cyberbezogenen und operativen Herausforderungen unserer Mandanten einzugehen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die Expertise von HeadMind in diesen Bereichen erweitert unsere globalen Kompetenzen und unterstützt unser Bestreben, über Märkte und Branchen hinweg nahtlose und integrierte Beratungsleistungen anzubieten."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human-Capital-Lösungen bietet. Andersen Consulting ist in das mehrdimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratungs-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Global Mobility- und Advisory-Services. Dies geschieht auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitglieds- und Partnerunternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und erbringt Beratungslösungen über ihre Mitglieds- und Partnerunternehmen auf der ganzen Welt.

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