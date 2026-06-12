Aus dem Teilnehmerfeld der m:access-Konferenz vom 10. bis 11. Juni 2026 war die Pyramid AG - wie von Primärmarktdirektor Rainer Wienke klug anmoderiert - tatsächlich das jüngste Mitglied aus dem Spezialfreiverkehrssegment der Börse München. So gehört Pyramid erst seit dem 2. Februar 2026 zum m:access-Kreis - die langjährige Mitgliedschaft im Frankfurter Scale-Segment endete zum 30. April 2026. Zeitgleich mit Pyramid ist übrigens der Cybersecurity-Anbieter Cyan vom Scale in den m:access gewechselt. Und wer es genau wissen will: Mit dem Recyclingspezialisten Energenta ist am 20. April 2026 sogar noch ein Unternehmen in den m:access eingezogen. Interessant: Mit 60 Emittenten ist der m:access zurzeit zahlenmäßig deutlich größer als das Frankfurter Scale-Pendant. Aber die Deutsche Börse AG drückt auf die Tube und startet nun ebenfalls Sonderkonferenzen wie den "Scale Summit" vom 23. bis 24. Juni 2026 auf der Airtime-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de