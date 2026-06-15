© Foto: Boris Roessler/dpaEin Durchbruch im Nahost-Konflikt sorgt zum Wochenstart für eine massive Entlastungswelle an den globalen Finanzmärkten und schickt den Ölpreis auf Talfahrt.Die Ankündigung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran hat an den weltweiten Finanzmärkten am Montagmorgen eine kräftige Rallye ausgelöst. Nach fast viermonatigen militärischen Auseinandersetzungen verkündeten beide Seiten das sofortige und dauerhafte Ende der Operationen sowie die geplante Wiedereröffnung der strategisch essenziellen Straße von Hormus am kommenden Freitag. Die Nachricht sorgt bei den Anlegern für erhebliche Erleichterung, da die monatelange Blockade der Seestraße die Sorgen vor einer langanhaltenden …
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