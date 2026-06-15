EQS-News: Arteus Energy GmbH
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Arteus Energy GmbH begibt 7,75 % Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland
Arteus positioniert sich als unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation mit einem vertikal integrierten Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Flächensicherung und Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Eigenbetrieb und zur Vermarktung erneuerbarer Energien. Der aktuelle Fokus liegt dabei insbesondere auf Agri-PV-Projekten und Batteriespeicherlösungen in Deutschland, da sie zentrale Herausforderungen der Energiewende lösen, darunter Flächenknappheit, Netzengpässe und die zunehmende Volatilität im Strommarkt.
Arteus verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund 330 MW Agri-PV sowie rund 1.950 MW BESS, die den strukturellen Nachfrageüberhang im deutschen Strommarkt adressiert. Der von einer Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft plausibilisierte Fair Value des Gesamtportfolios beträgt rund 25 Mio. Euro (Agri-PV: ca. 14,8 Mio. Euro; BESS: ca. 10,1 Mio. Euro). Arteus verfolgt eine klare Wachstumsstrategie hin zu einem langfristigen Eigenbetrieb der Erneuerbare-Energien-Anlagen mit stabilen und planbaren Cashflows. Dazu soll das eigene Portfolio in den kommenden Jahren konsequent in Richtung eines europäischen, technologieoffenen, skalierbaren Renewable Energy IPP ausgebaut werden.
Sebastian Böhmer, Gründer und Geschäftsführer der Arteus Energy GmbH: "Wir sehen derzeit ein attraktives Marktfenster für die erfolgreiche Etablierung als unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation. Während der Strombedarf strukturell steigt, fehlen vielerorts flexible und intelligent integrierte Erzeugungs- und Speicherlösungen. Genau hier setzen wir mit unserem Geschäftsmodell an: Unser Ziel ist es, nicht nur Projekte zu entwickeln, sondern ein langfristig werthaltiges Energieportfolio aufzubauen, das stabile Cashflows mit technologischer Skalierbarkeit verbindet. Besonders spannend ist für uns aktuell die Kombination von Agri-PV und Batteriespeichern, weil wir damit Landwirtschaft, Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können. Mit unserer neuen Anleihe planen wir, die finanzielle Grundlage zu verbreitern, um diese Entwicklung und unser eigenes Wachstum deutlich zu beschleunigen."
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 verfügbar.
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Arteus Energy GmbH
|Brauerstraße 12a
|76135 Karlsruhe
|Deutschland
|E-Mail:
|info@arteus-energy.de
|Internet:
|www.arteus-energy.de
|ISIN:
|DE000A460XXX
|WKN:
|A460HC
|EQS News ID:
|2344328
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