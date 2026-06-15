Bis zu 8 Mio. Euro für Agri-PV- und BESS-Projekte

Die Arteus Energy GmbH bringt eine weitere Anleihe aus dem Bereich Erneuerbare Energien auf den Markt. Die Premieren-Anleihe (ISIN: DE000A460XXX) des Projektentwicklers mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutschland hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% (halbjährliche Auszahlung) verzinst. Die Laufzeit der fünfjährigen Anleihe endet am 9. Juli 2031. Die Anleihe-Mittel sollen in den Ausbau von Agri-PV- und BESS-Projekten fließen (65%), der Weiterentwicklung der Projektpipeline dienen (25%) sowie zur Erschließung neuer Märkte und Technologien genutzt werden (10%).

INFO: Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet ...

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