Gold, Kupfer, neue Zone: Das Projekt bekommt Momentum

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Nordic Resources meldet neue Bohrergebnisse vom Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Das Unternehmen verweist auf den bisher höchsten einzelnen Goldgehalt in der Projektdatenbank, breite Gold-Kupfer-Abschnitte außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen und weitere Hinweise auf eine höhergradige Zone im Norden der Lagerstätte.

Nordic Resources meldet neue Bohrergebnisse vom Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Das Unternehmen verweist auf den bisher höchsten einzelnen Goldgehalt in der Projektdatenbank, breite Gold-Kupfer-Abschnitte außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen und weitere Hinweise auf eine höhergradige Zone im Norden der Lagerstätte.

Rekordfund im Norden

Nordic Resources berichtet, dass die ersten beiden Bohrlöcher des Frühjahrsprogramms 592 Meter Diamantkern umfasst hätten. Diamantkernbohrungen liefern zylinderförmige Gesteinsproben aus dem Untergrund und dienen dazu, den Verlauf einer Lagerstätte genauer zu prüfen. Im Zentrum steht Bohrloch NRKOP26024. Das Unternehmen meldet dort 70,8 Meter mit 2,90 Gramm Gold je Tonne und 0,13 Prozent Kupfer ab 207,4 Metern Tiefe. Innerhalb dieses Abschnitts seien 8,4 Meter mit 20,08 Gramm Gold je Tonne und 0,05 Prozent Kupfer enthalten. Ein Teilstück von 1,2 Metern habe 105,50 Gramm Gold je Tonne und 0,19 Prozent Kupfer geliefert. Laut Unternehmen sei dies der höchste einzelne Goldwert, der bisher bei Kopsa erfasst worden sei.



Goldäquivalent, abgekürzt AuEq (Goldäquivalent), rechnet mehrere Metalle in eine gemeinsame Goldkennzahl um. Bei Kopsa betrifft das vor allem Gold und Kupfer. Nordic Resources erklärt, die Berechnung der neuen Ergebnisse beruhe auf 3.000 US-Dollar je Unze Gold und 10.000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Für die Gewinnung der Metalle seien 80 Prozent bei Gold und 85 Prozent bei Kupfer angesetzt worden.