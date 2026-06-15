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Focus Graphite schließt letzte wesentliche technische UVP-Studie ab und bringt das Projekt Lac Knife dem Genehmigungsverfahren einen entscheidenden Schritt näher



15.06.2026 / 11:01 CET/CEST

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Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 15. Juni 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphit-Lagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich, den Abschluss der hydrogeologischen Bewertung (die "Bewertung" oder die "Studie") für sein zu 100 % im Eigentum befindliches Lac Knife Graphitprojekt ("Lac Knife" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Damit wird ein mehrjähriges Umweltprogramm abgeschlossen und die wesentliche technische Arbeit zur Unterstützung der Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") des Unternehmens vollendet. Die Studie wurde von Yves Leblanc, P.Geo., von Richelieu Hydrogeologie Inc. ("Richelieu") unter der Aufsicht und Leitung von IOS Geosciences Inc. ("IOS") durchgeführt. Sie untersuchte die bestehenden Grundwasserverhältnisse, regionale hydraulische Systeme, natürliche geochemische Eigenschaften sowie die langfristige Umweltleistung der überarbeiteten Trockenstapel-Rückstandslagerstätte ("TSF"), die im Rahmen der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2021 ("Machbarkeitsstudie 2021") eingeführt wurde. Auf Grundlage der Überwachung von mehr als dreißig (30) Brunnen bestätigte die Bewertung, dass die natürlichen Grundwasserverhältnisse bei Lac Knife gut verstanden sind. Das Grundwasser in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte weist leicht saure und sulfatreiche Eigenschaften auf, die mit der natürlichen Oxidation sulfidführender Graphitmineralisierung zusammenhängen, wird jedoch zunehmend gepuffert, je weiter es sich von der Lagerstätte entfernt. Die Studie legte außerdem natürliche Hintergrundkonzentrationen bestimmter mit der Mineralisierung verbundener Elemente fest und schuf damit eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die zukünftige Grundwasserüberwachung und Umweltmodellierung. Die Studie liefert eine wichtige technische Bestätigung der Umweltmanagementstrategie des Unternehmens und reduziert die Projektrisiken weiter, indem sie bestätigt, dass die natürlichen hydrogeologischen Bedingungen gut verstanden sind und dass die in das TSF-Design integrierten technischen Eindämmungssysteme langfristig wie vorgesehen funktionieren werden. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Bewertung bestätigt hat, dass der regionale Grundwasserfluss aufgrund des hydraulischen Gefälles des Pekan-Flusstals auf natürliche Weise von der Lagerstätte weggeleitet wird. Während Teile der Oberflächenabwässer der Lagerstätte in Richtung Knife Lake abfließen, folgt das Grundwasser einem separaten Strömungsregime in südwestlicher Richtung, wodurch das Potenzial für Wechselwirkungen zwischen Grundwasser und den umliegenden aquatischen Ökosystemen reduziert wird. Die Studie bewertete außerdem die langfristige Leistungsfähigkeit der überarbeiteten Trockenstapel-TSF. Wie in der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie 2021 von NewFields Canada ("NewFields") vorgesehen, kombiniert die Anlage trockengestapelte Rückstände mit etwa 10 % dolomitischem Kalk zur Neutralisierung der Säurebildung infolge der Sulfidoxidation. Darüber hinaus umfasst das Design ein technisches Abdichtungssystem mit undurchlässiger Membran, Eindämmungsdämme aus nicht säurebildendem Abraumgestein, darunterliegende Entwässerungsinfrastruktur sowie Wassererfassungs- und Wasseraufbereitungssysteme, die eine Rückführung des Wassers in den Aufbereitungsprozess ermöglichen. Unter Verwendung von Schadstoffkonzentrationen aus Säulenlaugungstests der Jahre 2021-2022 modellierte die Bewertung verschiedene Grundwasserinfiltrationsszenarien, um das langfristige Verhalten gelöster Stoffe zu analysieren. Unter den vorgesehenen technischen Designannahmen zeigt die hydrogeologische Modellierung, dass gelöste Stoffe ausreichend verdünnt werden, bevor sie potenzielle Grundwasseraustrittszonen erreichen, und dass langfristig keine Überschreitung der geltenden Umweltkriterien des Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ("MELCCFP") von Québec erwartet wird. Die Studie umfasste außerdem Sensitivitätsanalysen mit Infiltrationsszenarien für die Rückstandslagerstätte, die deutlich über den normalen Designannahmen liegen, einschließlich Bedingungen, die eine erhebliche Beeinträchtigung der technischen Abdichtungs- und Entwässerungssysteme voraussetzen würden. Diese Analysen belegen die Widerstandsfähigkeit des TSF-Designs und unterstreichen gleichzeitig die Bedeutung der zahlreichen technischen Schutzmaßnahmen, die in das Projekt integriert wurden. Darüber hinaus wurden Szenarien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Niederschlagsmengen untersucht, wobei keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die langfristige Umweltleistung der Anlage festgestellt wurden. Die Bewertung schließt mit Empfehlungen für zukünftige Überwachungs- und Minderungsmaßnahmen, die in das Umweltmanagementkonzept des Projekts integriert werden. Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite, erklärte: "Der Abschluss der verbleibenden Umweltstudien und erforderlichen Berichte ist ein bedeutender Meilenstein für Lac Knife und spiegelt jahrelange disziplinierte technische Arbeit sowie erhebliche Kapitalinvestitionen wider. In fortschrittlichen Bergbaujurisdiktionen ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein strenger, mehrjähriger Prozess, der nicht beschleunigt werden kann. Bergbauunternehmen sollten realistischerweise damit rechnen, fünf Jahre oder länger zu benötigen, um die heutigen Standards zu erfüllen. Mit dem Abschluss dieser wesentlichen Studien hat Focus nun eine entscheidende Entwicklungsphase erreicht, die Lac Knife einen bedeutenden First-Mover-Vorteil verschafft. Mit seinem außergewöhnlichen Graphitgehalt von 15,6 % Cg ist Lac Knife in der Lage, Graphitkonzentrat profitabel zu produzieren und zu vermarkten und gleichzeitig die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten oder potenziell gegnerischen Quellen innerhalb nordamerikanischer und G7-Lieferketten zu verringern. Im Graphitsektor ist der Erzgehalt der entscheidende Wettbewerbsfaktor: Ohne außergewöhnlich hohe Gehalte ist es für nordamerikanische Graphitprojekte nahezu unmöglich, weltweit wettbewerbsfähig zu sein - und genau dieser Erzgehalt hebt Lac Knife von anderen Projekten ab." Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development, ergänzte: "Lieferketten beginnen mit Projekten, die tatsächlich gebaut werden können. Der Markt feiert häufig Entdeckungen, doch erfahrene Investoren wissen, dass Erzgehalt, Infrastruktur, Genehmigungen und die technische Risikominimierung die Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung bilden. Umweltgenehmigungen zählen zu den wichtigsten Werttreibern in der Projektentwicklung. Unser Fokus richtet sich nun auf das Vorantreiben des regulatorischen Prozesses, während wir gleichzeitig Möglichkeiten für eine Pilotproduktion am Standort prüfen, die die Entwicklung dieses strategischen Vermögenswerts zusätzlich beschleunigen könnten." Mit dem Abschluss der Studie hat Focus die wesentlichen technischen Umweltarbeiten zur Unterstützung seines ESIA-Prozesses vorbehaltlich der behördlichen Prüfung abgeschlossen. Das Unternehmen wird nun die Zusammenstellung und Einreichung seines aktualisierten ESIA-Pakets beim MELCCFP, der für die Umweltprüfung von Bergbauprojekten zuständigen Provinzbehörde von Québec, vorantreiben. Mit dieser Einreichung wird voraussichtlich die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens eingeleitet, einschließlich öffentlicher Konsultationen unter Leitung des Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ("BAPE"). Dies stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Genehmigung und zur weiteren Entwicklung des Lac Knife Projekts dar. Lac Knife gilt als eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas und ist strategisch hervorragend positioniert, um die wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien für Energiespeicherung, moderne Fertigung, Halbleiter, Industrieanwendungen und aufstrebende Verteidigungsanwendungen zu bedienen. Qualifizierte Person Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Réjean Girard, P.Geo. (QC), Präsident von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er gilt als Qualified Person gemäß National Instrument NI-43-101. Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Rohstoffe neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und innovativen Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittlichen Werkstoffindustrien zu werden. Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt das Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Focus geht über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unseren patentangemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphit zur Verbesserung von Batterieleistung und Effizienz. Unser Innovationsanspruch ermöglicht eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen engagieren wir uns für den Aufbau einer resilienten, lokal gesicherten Versorgung mit kritischen Rohstoffen - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung der globalen Energiewende. Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com

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Geschäftsführer (CEO), Focus Graphite Inc.

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Vizepräsident Unternehmensentwicklung

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