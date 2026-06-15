Mitteilung der Accentro Real Estate AG:
Accentro Real Estate AG beruft Katja Bielecke zur Vorstandsvorsitzenden- Bisherige Chief Investment Officer übernimmt zum 3. Juni 2026 den Vorstandsvorsitz - Aufsichtsratsvorsitzender Dariush Ghassemi: "Katja Bielecke bringt die idealen Voraussetzungen mit, die strategische Neuausrichtung von Accentro entschlossen voranzutreiben." - Accentro verkauft 614 Einheiten an institutionellen Investor
Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG hat Katja Bielecke mit Wirkung zum 3. Juni 2026 zur Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt. Sie folgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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