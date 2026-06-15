Acht mögliche Gaszonen: Österreich-Gasziel vor entscheidendem Test

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ADX Energy meldete bei HOCH-1 (Hochfeld-1) in Oberösterreich den Übergang vom Bohrabschluss zur Produktionserprobung. Das Unternehmen berichtete, die Test-Ausrüstung sei am Bohrplatz eingetroffen. Damit rücke die Prüfung von bis zu acht erkannten Gaszonen in der Hall-Formation und der tieferen Base-Hall-Formation näher. Zuerst würden die Anlagen aufgebaut und auf Druck geprüft, danach würden Perforation und Produktionstest folgen.

ADX Energy meldete bei HOCH-1 (Hochfeld-1) in Oberösterreich den Übergang vom Bohrabschluss zur Produktionserprobung. Das Unternehmen berichtete, die Test-Ausrüstung sei am Bohrplatz eingetroffen. Damit rücke die Prüfung von bis zu acht erkannten Gaszonen in der Hall-Formation und der tieferen Base-Hall-Formation näher. Zuerst würden die Anlagen aufgebaut und auf Druck geprüft, danach würden Perforation und Produktionstest folgen.

Acht Gaszonen rücken in den Fokus

ADX erklärte, HOCH-1 sei gebohrt, verrohrt und für Tests vorbereitet worden. Während der Bohrung habe das Unternehmen bis zu acht mögliche Gasreservoire erkannt. Grundlage seien Gasanzeichen während des Bohrens und Messdaten aus dem Bohrloch. Solche Hinweise zeigen, dass Gas in den Gesteinsschichten vorhanden sein kann. Ob es in nutzbarer Menge und mit ausreichendem Druck strömt, zeigt erst ein Produktionstest. Die Zielschichten bestehen aus Sandstein. Für eine Förderung müssen kleine Hohlräume im Gestein verbunden sein, damit Gas zur Bohrung fließen kann.