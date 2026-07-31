Starker Preishebel bei Öl & Gas: ADX Energy meldet Quartalszahlen

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ADX Energy hat im zweiten Quartal deutlich mehr Geld aus seiner Öl- und Gasproduktion eingenommen. Obwohl die durchschnittliche Fördermenge mit 197 BOEPD (Barrel Öläquivalent pro Tag) leicht unter dem Niveau des vorherigen Quartals lag, stiegen die vereinnahmten Umsätze dank höherer Öl- und Gaspreise von 2,1 auf 3,6 Millionen AUD.
ADX Energy hat im zweiten Quartal deutlich mehr Geld aus seiner Öl- und Gasproduktion eingenommen. Obwohl die durchschnittliche Fördermenge mit 197 BOEPD (Barrel Öläquivalent pro Tag) leicht unter dem Niveau des vorherigen Quartals lag, stiegen die vereinnahmten Umsätze dank höherer Öl- und Gaspreise von 2,1 auf 3,6 Millionen AUD.
Höhere Preise stützen den Umsatz
Nach Unternehmensangaben stieg der durchschnittliche Brent-Ölpreis im Quartal um 30 Prozent auf 104,52 USD je Barrel. Der durchschnittliche Gaspreis erhöhte sich um 47 Prozent auf 48,68 EUR je Megawattstunde. Die operativen Erlöse in Österreich hätten dadurch spürbar zugelegt, obwohl die verkaufte Öl- und Gasmenge leicht zurückgegangen sei. Die liquiden freien Mittel lagen zum Quartalsende bei 2,2 Millionen AUD. Zusätzlich seien 1,2 Millionen AUD für Bürgschaften und Garantien gebunden gewesen. Nach Quartalsende meldete ADX eine Platzierung über 3,58 Millionen AUD vor Kosten. Das Geld solle unter anderem für weitere Tests der Gasentdeckung HOCH-1, zusätzliche flache Gasbohrungen in Österreich, Produktionsoptimierungen und Arbeiten im Sizilienkanal eingesetzt werden.
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