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Markus Weingran
15.06.2026 15:27 Uhr
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Check: WM-Gewinner: SpaceX: Eine Billion Umsatz, LVMH: Trump droht & Commerzbank: UniCredit warnt

SpaceX ist an der Börse und Elon Musk heizt die Fantasie für die Aktie weiter an. Auf X stellte er in Aussicht, dass sein Raumfahrtkonzern im Jahr 2030 schon eine Billion US-Dollar beim Umsatz erreicht!Thema des Tages: Gewinn der Fußball WM Wenn Anleger darüber nachdenken, welche Aktien besonders von der Fußball WM profitieren, dann kommen ihnen ganz schnell die Aktien der Wettspiel-Anbieter in den Sinn. Die Idee ist auch nicht schlecht, aber zwei andere amerikanische Konzerne dürften deutlich stärker von der Weltmeisterschaft profitieren. Und das Beste: Der Ausgang der Spiele ist dabei eine Nebensache. Commerzbank: UniCredit verschäft den Ton Ist der Schmusekurs der Italiener vorbei? …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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