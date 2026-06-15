Check: WM-Gewinner: SpaceX: Eine Billion Umsatz, LVMH: Trump droht & Commerzbank: UniCredit warnt

SpaceX ist an der Börse und Elon Musk heizt die Fantasie für die Aktie weiter an. Auf X stellte er in Aussicht, dass sein Raumfahrtkonzern im Jahr 2030 schon eine Billion US-Dollar beim Umsatz erreicht!Thema des Tages: Gewinn der Fußball WM Wenn Anleger darüber nachdenken, welche Aktien besonders von der Fußball WM profitieren, dann kommen ihnen ganz schnell die Aktien der Wettspiel-Anbieter in den Sinn. Die Idee ist auch nicht schlecht, aber zwei andere amerikanische Konzerne dürften deutlich stärker von der Weltmeisterschaft profitieren. Und das Beste: Der Ausgang der Spiele ist dabei eine Nebensache. Commerzbank: UniCredit verschäft den Ton Ist der Schmusekurs der Italiener vorbei? …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran