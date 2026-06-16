Der Markt für Elektroautos boomt und dürfte durch den Krieg am Persischen Golf einen Schub erhalten haben. Dabei zeigt sich allerdings global ein gemischtes Bild. Das große Wachstum findet im größten Automarkt der Welt statt: China. Dort hat die Elektrifizierungsquote inzwischen die 50 %-Schwelle überschritten. Mehr als jedes zweite neu zugelassene Auto hat in der Volksrepublik einen Stecker. Für dieses Jahr wird ein Wachstum der EVs von 10 bis 15 % prognostiziert. Auch Deutschland als drittgrößter Markt der Welt befindet sich nach dem schwachen Jahr 2024 wieder in einem dynamischen Modus. So lagen die Verkaufszahlen 2025 bei mehr als einer halben Million Elektroautos. Zählt man Plug-in-Hybride dazu, sind es über 800.000 Einheiten. Das entspricht einem Plus von über 40 %. Einzig die USA als zweitgrößter Automarkt der Welt zeigen eine schwache Entwicklung, was vor allem mit dem politischen Gegenwind aus Washington zu tun hat. Der Anteil von neu verkauften Elektroautos am Gesamtmarkt wird dort auf lediglich 7 % bis 8 % geschätzt. Weltweit bleiben die Fahrzeuge mit Batterie aber in der Erfolgsspur, ihr Anteil beträgt etwa 25 %. Zudem wurde 2025 ein Absatzrekord mit mehr als 20 Mio. Elektrofahrzeugen erreicht (+20 %). Die Dynamik ist Grund genug, um wieder auf attraktive Titel im Sektor zu schauen. Wir nehmen deshalb heute die Aktien von Albemarle, Rock Tech Lithium und BYD unter die Lupe.

Enthaltene Werte: US0126531013,CNE100000296,CA77273P2017

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