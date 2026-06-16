Lahontan Gold befindet sich mitten in einer richtungsweisenden Transformation. In deren Verlauf sollten deutlich höhere Aktienkurse winken. Die Kanadier verfolgen einen engmaschigen Zeitplan, um die geplante Goldmine am Top-Standort Nevada bis Ende 2027 in Produktion zu bringen. Auf dem Weg dahin ist üppiger und positiver Newsflow zu erwarten. Schon in Kürze sollte mit der aktualisierten Ressourcenschätzung und der neuen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die deutliche Unterbewertung des Unternehmens nochmals untermauert werden. Die neuesten Bohrdaten belegen das Potenzial die Ressource weiter zu steigern. Einerseits durch die nachgewiesene Mächtigkeit hochgradiger Goldmineralisierungen sowie der Entdeckung einer bisher unbekannten Zone. Die Diskrepanz zwischen fairem Unternehmenswert und Marktpotenzial eröffnet Kurschancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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