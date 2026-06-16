Der DAX hat am Montag vom Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran profitiert. Er ging mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 24.894,01 Punkten aus dem Handel. Zum Start in den Dienstag dürfte er zwar ein paar Punkte tiefer notieren, er hält sich aber weiter im Bereich von knapp 25.000 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 24.855 Zählern.Nach mehreren Wochen intensiver Gespräche haben sich die USA und der Iran am Wochenende auf eine grundsätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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