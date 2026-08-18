Der DAX dürfte sich seinem in der Vorwoche erzielten Rekordhoch bei 26.573 Punkten im frühen Handel zunächst nicht nähern. Broker IG bezifferte den deutschen Leitindex am Dienstag, etwa drei Stunden vor Handelsbeginn im Xetra-System, mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 26.250 Punkten.Zwar wurde seit vergangenem Mittwoch keine neue Bestmarke mehr erreicht, gleichzeitig blieben aber auch größere Gewinnmitnahmen bislang aus.Für den schwächeren Dienstagsauftakt sorgen vor allem enttäuschende Signale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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