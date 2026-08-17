Rheinmetall meldet einen 500 Mio EUR Auftrag von der Bundeswehr, während STEYR Motors heute seine Prognose zusammenstrich wegen Bürokratie-Hürden bei der Vergabe von Defneseaufträgen. Wie passt das zusammen? Was ist bei Rheinmetall anders? Warum ist Rheinmetall "besser"? Warum der Rüstungskonzern vom Rhein der Vergabe-Bürokratie trotzen kann, zumindest heute. Während kleinere Zulieferer wie Steyr Motors mit Verzögerungen bei öffentlichen Beschaffungen kämpfen, verbucht Rheinmetall einen weiteren Großauftrag. Der Konzern liefert zusätzliche mobile Rettungsstationen an die Bundeswehr. Der Abruf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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