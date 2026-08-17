München (ots) -Höllenritt gemeistert! Die deutschen Hockey-Männer haben die WM-Zwischenrunde der besten 8 Teams schon erreicht - und wie: das 1:0 vor 10.000 Zuschauern gegen den Turnierfavoriten und Gastgeber Belgien ist der 2. Wm-Sieg. Titelverteidiger Deutschland tritt mit dem drittjüngsten Team überraschend "so erwachsen auf".Bundestrainer Andre Henning geriet beim Auftritt ins Schwärmen: "Du spielst nicht oft so ein wichtiges WM-Spiel gegen den Gastgeber in so einer absoluten Hölle. Es war ein Höllenritt und den Höllenritt mit so einem Ergebnis einzufahren, zu Null. Darüber haben wir vor dem Spiel gesprochen: Alles, was wir in den letzten Monaten und Jahren unserer Karriere gemacht haben, machst du, um etwas zu gewinnen und zu feiern. Das ist auch schön. Aber auch, um bei solchen Spielen auf dem Platz zu stehen und alles aus dir rauszuholen und den Moment des Spiels und den danach genießt."Extra-Lob gab's für den Siegtorschützen Jakob Brilla: "Jakob war heute ein Paradebeispiel dafür, wie man sich ins absolute Top-Level vom Hockey reinspielen kann. Ich stand zwischendurch da: Mein Gott, macht der ein Spiel heute, Donnerwetter!" Jakob Brilla selbst, der nach eigener Aussage "noch nie vor so vielen Menschen" gespielt hat, fand es einfach nur: "unfassbar!"Aber auch, wenn die Qualifikation für die Zwischenrunde bereits fix ist, will Henning gegen Frankreich nicht nachlassen, sondern "den Drive für die nächsten Spiele weiterentwickeln." Die Partie gibt es am Mittwoch, ab 16.50 Uhr, live bei MagentaSport und MagentaTV.Dämpfer für die deutschen Hockey-Frauen nach guter Aufholjagd. Dem 3:0 gegen Schottland folgt ein 2:3 gegen abgezockte Argentinierinnen nach 0:2-Rückstand. Bundestrainerin Janneke Schopman kritisiert: "Am Ende kommen wir nicht in die Zweikämpfe, spielen nicht mutig genug und sie schießen glücklich ein Tor. Dann dominieren wir eigentlich das ganze Spiel. Das 2:0 ist eigentlich ein bisschen glücklich. Wir hatten heute auch nicht das Glück mit den Schiedsrichtern." Bereits im Kreis sagte Schopman zu ihrem Team: "Leider haben wir gegen 13 gespielt."In der Tabelle fällt Deutschland erstmal auf Platz 3 zurück. Am Mittwoch, ab 13.50 Uhr live bei MagentaSport, treffen die deutschen Frauen dann auf die USA, aktuell Zweite. Bundestrainerin Schopman: "Wir müssen Gas geben! Es geht um alles."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Spieltag 2 der deutschen Hockey-Frauen und Männer. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Bei MagentaTV und MagentaSport laufen die deutschen WM-Partien der Frauen und Männer live und kostenlos. Dazu ausgewählte Partien der Zwischenrunde und k.o.-Runde.Spieltag 2; Frauen: Deutschland - Argentinien 2:3 - "Haben die ersten 5 Minuten leider nicht aufgepasst"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Mk4rZytvaVdPNWFjS1dsdjNTa3dJWjhGbjM1NjgzTnFYM1lBN0VhS1pDMD0=Lucina von der Heyde, Spielerin Deutschland und Ex-Spielerin Argentinien über ihr Gefühl gegen Argentinien zu spielen: "Ich habe mir vor dem Spiel schon ein paar Gedanken gemacht. Als der Ball am Rollen war und wir angefangen haben zu spielen, habe ich alles vergessen. Ich wollte nur das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass wir einen richtig guten Job gemacht haben. Aber am Ende ist es Hockey. Ich wusste, dass ich gegen Argentinien spielen muss, gegen meine ehemaligen Teamkolleginnen. Aber jetzt spiele ich für Deutschland und bin hier richtig glücklich. Ich bin traurig über das Spiel."...was die kleinen Unterschiede waren, die den Ausschlag gegeben haben: "Es waren die Ecken. Wir hatten 5 bis 6 Ecken, treffen aber nur nach einer. Normalerweise sind wir erfolgreicher nach den Ecken. Aber am Ende war es ein richtig, richtig guter Fight. Jetzt müssen wir weitermachen, unsere Ecken verbessern und mehr Tore schießen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dTcwOHcyZEQ2VjJRUkJGaFo4UmtBbzMyclV3cmcva1g5RXo1ZEFoOWJEZz0=Janneke Schopman, Bundestrainerin: "Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir nicht gut angefangen haben und wir zu viel - ich weiß nicht, ob es Respekt ist oder etwas anderes - aber am Ende kommen wir nicht in die Zweikämpfe, spielen nicht mutig genug und sie schießen glücklich ein Tor. Dann dominieren wir eigentlich das ganze Spiel. Das 2:0 ist eigentlich ein bisschen glücklich. Wir hatten heute auch nicht das Glück mit den Schiedsrichtern. Das ist wie es ist. Wir müssen manchmal selbst den Unterschied machen. Wir haben gekämpft und gekämpft und schießen auch das 2:2. Leider schießen sie dann noch ein Tor. Eigentlich haben wir noch Chancen, um das 3:3 zu schießen. Ich bin eigentlich stolz. Aber wir haben die ersten 5 Minuten leider nicht so aufgepasst."...über den argentinischen Siebenmeter zum 0:2: "Ich finde, um ehrlich zu sein, das passiert leider in jedem Spiel: Eine Spielerin foult am Boden und der Gegner bekommt eine Karte. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Regel ist. Aber sie taucht meiner Meinung nach nach dem Ball. Vielleicht gibt es eine Berührung. Aber: Ist das ein Siebenmeter? Vielleicht mal eine Ecke. Aber es ist nicht mit Absicht. Wir verteidigen eigentlich den Ball, wir verteidigen nicht die Spieler. Sie pfeifen jetzt so. Und bei jeder Spielerin, die fällt, bekommt der Gegner eine Karte."...über das Spiel gegen die USA: "Wir müssen Gas geben! Es geht um alles. Wir müssen gewinnen. Das wissen wir auch. Aber ich weiß auch, wenn wir so spielen wie heute, den Ball gut bewegen, kommen wir auch in den Kreis. Das muss Selbstvertrauen geben. Das habe ich den Mädels auch im Kreis gesagt. Natürlich sind wir enttäuscht. Wir wollen natürlich Punkte holen. Aber ich habe am Ende auch gesagt, wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben als Team eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Alle haben mitgemacht. Wenn wir das wiederholen, wird es nicht einfach. Wir haben keine einfachen Spiele hier. Aber ich glaube, dass wir Tore schießen können und dieses Vertrauen müssen wir auch haben."Anne Schröder, MagentaSport-Expertin, über Argentiniens Siebenmeter: "Ich sehe das ganz genauso. Ich finde, dass das viel, viel, viel zu hart ist, die Entscheidung. Wir müssen gar nicht über die nächste Entscheidung reden, als Granatto nochmal den Videobeweis zieht gegen Hanna Rothländer. Die fand ich noch extremer. Was man daraus andersrum mitnehmen kann und das ist auch etwas, das ich miterlebt habe, gegen Argentinien: Das Selbstbewusstsein, mit dem sie auftreten, ist teilweise für andere Mannschaften unbekannt. Das kennt man gar nicht. Das Selbstbewusstsein, mit dem sie zur Schiedsrichterin stiefelt und sagt: Ich kriege auf jeden Fall meine Ecke! Ich habe fast das Gefühl, die Schiedsrichterinnen sind teilweise auch ein bisschen überrascht und lassen sich davon so ein bisschen beeinflussen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NHBhV29qa2lBRE9PU243OW9xb0RRMFBoL0dkaTlidlI1SENLZE00dkZHdz0=Hockey live nur bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTVFIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und MännerAbschluss GruppenphaseMittwoch, 19.08.2026ab 13.50 Uhr: USA - Deutschland (Frauen)ab 16.50 Uhr: Frankreich - Deutschland (Männer)Start Zwischenrunde am Freitag, 21.08.2026:In der Zwischenrunde spielen die zwei Besten in einem weiteren Gruppen-Wettbewerb die Halbfinal-Quali aus. Der Rest spielt - ebenfalls in einer Zwischenrunde- die Platzierungspartien aus.Donnerstag, 27.08.2026ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Frauen)ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Frauen)Freitag, 28.08.2026ab 17.50 Uhr: Halbfinale 1 (Männer)ab 20.20 Uhr: Halbfinale 2 (Männer)Samstag, 29.08.2026ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)Sonntag, 30.08.2026ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)ab 16.20 Uhr: Finale (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6335164