Der Zwischenfall Anfang August auf dem Flughafen Leipzig, bei dem glücklicherweise eine Drohne mit Semtex-Sprengstoff nicht gezündet werden konnte, zeigt, wie verwundbar die Sicherheitsarchitektur nicht nur in Deutschland ist. Oftmals gelingt es zwar, die Eindringlinge zu erfassen, doch ein aktives Eingreifen ist manchmal nur schwer möglich. Diese neue Gefahr treibt den Milliardenmarkt der Drohnenabwehrtechnologien an. Doch die Betreiber kämpfen mit regulatorischen Grauzonen, während die Nachfrage nach oben schießt. Wir sehen uns heute daher den Rüstungsgiganten Rheinmetall, den Drohnenspezialisten Volatus Aerospace und den Drohnenabwehrspezialisten DroneShield genauer an.
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