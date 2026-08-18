Bahnt sich bei Rheinmetall das Ende der langwierigen Korrektur an? Die Aktie des Rüstungskonzerns machte zuletzt aus charttechnischer Sicht vielversprechende Fortschritte. Der Versuch, die untere Trendwende zu vollziehen, nimmt Form an. Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund nun aber entscheidend.Rheinmetall nach Zahlen nur kurz unter Druck Die Zahlen des Düsseldorfer Rüstungskonzerns wurden von den Marktakteuren mit Zurückhaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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