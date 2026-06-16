Datum der Anmeldung:
12.06.2026
Aktenzeichen:
B3-73/26
Unternehmen:
PQ Germany GmbH, Wurzen (Cerberus und Koch Industries); Erwerb von Vermögenswerten und alleiniger Kontrolle über das Natriumsilikat-Geschäft von BASF in Düsseldorf-Holthausen
Produktmärkte:
Natriumsilikate (flüssig oder fest), Wasserglasfabrik, neutrale Natriumsilikat-Lösungen
12.06.2026
Aktenzeichen:
B3-73/26
Unternehmen:
PQ Germany GmbH, Wurzen (Cerberus und Koch Industries); Erwerb von Vermögenswerten und alleiniger Kontrolle über das Natriumsilikat-Geschäft von BASF in Düsseldorf-Holthausen
Produktmärkte:
Natriumsilikate (flüssig oder fest), Wasserglasfabrik, neutrale Natriumsilikat-Lösungen
© 2026 Bundeskartellamt