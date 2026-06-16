- Der Erfolg beim Erreichen der Zieltiefe zu Beginn der Saison auf Star East beschleunigt erneute Untersuchungen der großen geophysikalischen Signatur in Copper Creek

Vancouver, British Columbia /16. Juni 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) | (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein in der Exploration und Entwicklung kritischer Minerale tätiges Unternehmen, freut sich, die erfolgreiche Ausführung des ersten Bohrlochs im Ziel Star East bekanntzugeben.

HIGHLIGHTS

- Erste Bohrungen in Star East erreichen die angestrebte Tiefe mit ausgezeichneten Kernproben.

- Mineralisierung in der Umgebung zeigt, dass das System über die Verwerfung hinweg weiterhin intakt ist.

- Die Bohrarbeiten in Copper Creek South haben begonnen.

- Zwei erste Bohrlöcher sind in Copper Creek North geplant.

- Die voll finanzierte Explorationskampagne wird von einer Flow-Through-Finanzierung in Höhe von mehr als 12 Mio. $ unterstützt.

- 3D-IP-(induzierte Polarisation)- und MT-(Magnetotellurik)-Untersuchungen sind für Ende Juni geplant.

Die erfolgreiche und schnelle Durchführung der ersten Bohrung im Ziel Star East bestärkt das Unternehmen in seiner Einschätzung, dass das Projekt Star das Verständnis der Mineralisierungskontrolle vertieft und ein präzises Lagerstättenmodell entwickelt werden kann. Weitere IP- und MT-Untersuchungen sollen die unbekannten Bereiche klären, die frühere Untersuchungen nicht definieren konnten.

Das für den Beginn der Saison geplante Programm soll der Erprobung einer Reihe spannender geophysikalischer, geochemischer und struktureller Ziele dienen, die anhand der Zusammenführung der Anomalien der IP-Aufladbarkeit und Leitbarkeit, der bei Flugmessungen erhobenen Daten zur Magnetfeldstärke, der Ergebnisse geochemischer Boden- und Gesteinsproben, historischer Schürfgrabungen und eingehender geologischer und struktureller Kartierungen identifiziert wurden.

CEO des Unternehmens, Darryl Jones, bemerkt: "Wir entschieden uns, die Bohrungen in einigen unserer Satelliten-Standorte schnell zu beginnen, mit dem weiteren Vorteil von Hubschrauber-gestützten Untersuchungen früh in der Saison, während wir auf das größere geophysikalische Programm warten. Mit im Juni 2026 durchzuführenden MT- und IP-Untersuchungen wurde die Prüfung dieser Ziele zu einer Priorität für das Verständnis des geologischen Umfelds."

Sobald die erste Phase der Bohrarbeiten 2026 in Copper Creek abgeschlossen ist, plant das Unternehmen, Bohrungen in Star North weiterzuführen und nach Star East zurückzukehren, und dabei gleichzeitig geophysikalische 3D-IP- und MT-Untersuchungen in Star Main durchzuführen, um die Zielbestimmung zur Verbesserung der bezirksweiten Hypothese genauer zu definieren und ausreichend geologische Zuversicht zu entwickeln, die eine künftige erste Mineralressourcenschätzung in Star Main unterstützt, beides Primärziele der diesjährigen Kampagne.

STAR EAST

Star East DDH SE-26-001 (340866E, 6457751N; Azimut 100°, Gefälle -63°; Gesamttiefe 230,6 m) ist das erste im Ziel Star East, einer 1 km x 1 km großen Kupfer-Gold-in-Boden-Anomalie und IP-Aufladbarkeit, ausgeführte Bohrloch. Star East liegt südöstlich von Star Main, und ist von diesem durch die nordöstlich verlaufende Verwerfung Dick Creek getrennt. Das Bohrloch durchteufte eine mächtige Sequenz aus Plagioklas-Porphyr und Andesit-Asch-Tuffgestein, die von mehreren Intervallen von CKP (Crowded Pink-Feldspat-Porphyr) durchschnitten wird, und lieferte die erste direkte Prüfung der Geologie unter diesem zum Großteil bedeckten Ziel. Bemerkenswert ist vor allem das Vorkommen von CKP bei Star East, da dieselbe Intrusionsphase in mehreren Bohrlöchern von Star Main dokumentiert ist und dort häufig mit mineralisierenden Intrusionskontakten am Rand des Star-Stockwerks sowie in den vulkanischen und vulkanoklastischen Gesteinen der Stuhini-Gruppe in Verbindung gebracht wird. Daher unterstützt das Bohrloch die Interpretation, dass Star East einen verschobenen oder verbundenen Teil des weiteren Porphyr-Systems über die Verwerfung Dick Creek hinweg darstellen könnte.

Alterierung und Mineralisierung in SE-26-001 stimmen mit einer Kupfer-Gold-Porphyr-Umgebung überein, mit mächtigen propylitischen und phyllischen Strukturen, die von mehreren Zonen von K-Feldspat-Alterierung, einschließlich stärkerer kalischer Alteration in Tiefen von ungefähr 6-23 m, 62-84,6 m und 96-171,9 m und dann wieder am Ende des Bohrlochs, durchschnitten werden. Chalkopyrit ist ab nahe der Oberfläche in Form von feinen Versprengungen und in Pyrit-Chalkopyrit-Stringern, sigmoidalen Adern und schichtartigen Erzgängen vorhanden, mit bemerkenswerten Zonen in einer Tiefe von 27,2-30,0 m, einem engen semi-massiven Sulfidband in einer Tiefe von 44,4-44,5 m mit K-Feldspat-Halos, in Tiefen von 84,6-88,5 m, 135,5-138,6 m und 159,0-162,7 m. Mehrere dieser mineralisierten Abschnitte treten neben oder in CKP-Intrusionen und stark alterierten vulkanischen Einheiten auf, die Ähnlichkeiten mit Star Main bestärken und darauf hinweisen, dass das Ziel Star East die gleichen wichtigen Elemente enthält, die an anderen Stellen im bezirksweiten System Star beobachtet werden.

Abbildung 1- Kern aus dem Star East-Bohrloch SE-26-001 durchteuft starke K-Feldspat-Alterierung in einer überlagernden propylitischen und phyllischen Zone. Star Copper 2026

COPPER CREEK

Entwicklung eines Kupfer-Gold-Explorationsziels mit hoher Priorität

Copper Creek entwickelte sich schnell zu einem der überzeugendsten Explorationsziele des Unternehmens außerhalb von Star Main. Historische Exploration identifizierte weitverbreitete Kupfer-Gold-Mineralisierung in Verbindung mit alteriertem Vulkangestein und intrusiven Gangschwärmen aus Quarz-Monzodiorit in einem strukturell komplexen Korridor, der sich entlang beider Seiten des Tals von Copper Creek erstreckt.

Erste Explorationsarbeiten in dem Zielgebiet wurden in den 1970er Jahren von früheren Betreibern, wie z. B. Skyline Explorations und United Cambridge Mines, ausgeführt, wobei Bohrungen mächtige Abschnitte von Kupfermineralisierung durchteuften, einschließlich des historischen Bohrlochs G-2, das 35,5 Meter mit einem Gehalt von 0,485 % Kupfer ergab, zu dem vereinzelte hochgradigere Goldwerte innerhalb des umfassenderen mineralisierten Systems berichtet wurden.

Während der Feldsaison 2025 führte Star Copper ein detailliertes Erkundungs- und Zielverifizierungsprogramm in Copper Creek aus, das extensive hydrothermale Alterierung, strukturell kontrollierte Kupfermineralisierung und weitverbreitete geochemische Kupfer-Gold-Anomalien, die mit mehreren ungeprüften IP-Aufladbarkeitsanomalien übereinstimmen, bestätigte. Dies kulminierte in der Ausführung des ersten Bohrlochs in Copper Creek seit den 1970er Jahren. CC-25-001 wurde bis in eine Tiefe von 151 m ausgeführt und durchteufte 111,0 m mit 0,348 % Kupferäquivalent (0,178 % Cu und 0,167 g/t Au) aus einer Tiefe von 40 m (Siehe Pressemitteilung Star Copper vom 24. März 2026, https://starcopper.com/news/)

Die Bohrungen im Jahr 2026 werden sich auf die Prüfung mehrerer IP-Anomalien der Aufladbarkeit von hoher Priorität in Verbindung mit übereinstimmenden Kupfer- und Gold-in-Boden-Anomalien in stark alteriertem und frakturiertem Vulkangestein und Quarz-Monzodiorit-Gangschwärmen an beiden Seiten des Grabensystems Copper Creek konzentrieren.

CC 26-02 (Copper Creek North) wurde zur Prüfung einer robusten IP-Aufladbarkeitsanomalie in Verbindung mit übereinstimmenden Kupfer- und Gold-in-Boden-Anomalien entlang interpretierter Strukturtrends in alteriertem Vulkangestein und Quarz-Monzodiorit-Gangschwärmen ausgelegt.

CC 26-03 (Copper Creek South) wird eine ähnliche geophysikalische und geochemische Struktur etwa 500 Meter südlich prüfen und die Bewertung des Ausmaßes und der Kontinuität des Mineralisierungskorridors ermöglichen.

"Der Beginn der Bohrungen in Copper Creek stellt einen aufregenden Meilenstein für Star Copper dar und ist unserer Meinung nach der Beginn einer transformativen Explorationssaison", fährt Herr Jones fort. "In den letzten beiden Jahren hat unser technisches Team das Projekt Star von einem einzelnen bekannten Mineralisierungszentrum zu einer bezirksweiten Explorationschance weiterentwickelt. Copper Creek ist ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Arbeiten. Historische Bohrungen, starke geochemische Ergebnisse an der Oberfläche, überzeugende geophysikalische Signaturen und weitverbreitete Alterierung deuten alle auf das Potenzial eines bedeutenden Kupfer-Gold-Systems hin."

Das Unternehmen wird weitere Updates zum Fortschritt der Bohrarbeiten in der Feldsaison 2026 geben und freut sich darauf, auf dem Explorationserfolg zur Erweiterung der Wertschöpfung für Aktionäre aufzubauen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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