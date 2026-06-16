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hep global beginnt Bau eines 8 MWp Solarparks mit Batteriespeicher in Schongau
Der integrierte Grünstromspeicher ermöglicht es, überschüssig erzeugten Solarstrom zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht ins Netz einzuspeisen - auch bei geringer Sonneneinstrahlung. "Der Ausbau erneuerbarer Energien allein reicht nicht aus - entscheidend ist, dass wir sie zuverlässig und bedarfsgerecht verfügbar machen", sagt Johannes Liepert, Senior Associate Project Development Germany. "Mit der Kombination aus Solarpark und integriertem Grünstromspeicher schaffen wir genau diese Flexibilität und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes."
Auf der Fläche nahe einem Kieswerk nördlich der Siedlungsgebiete Schongau und Altenstadt zeigen sich bereits erste Fortschritte: Die Tiefbauarbeiten wurden abgeschlossen und somit alle notwendigen Zuwege hergestellt. Für die Anlieferung der Baumaterialien wurde ein großflächiger Wendebereich aufgeschüttet, der es den bis zu 60 Tonnen schweren LKW ermöglicht zu manövrieren. Nach Fertigstellung des Solarparks wird der Bereich als ausgewiesene Bewegungsfläche für die Feuerwehr dienen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist bereits für Ende dieses Jahres vorgesehen.
Die konsequente Nutzung aller verfügbaren Flächen durch die Projektentwicklung führte bei diesem Projekt zu einem charakteristischen, gestückelten Layout - mit etwas höherem Zaunbedarf, aber maximaler Energieeffizienz. Künftig kann der Solarpark jährlich mehr als 9,3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und rund 2.744 Haushalte versorgen. Die Betriebsdauer ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt.
Das Projekt wurde im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der Volllast GmbH, einem in Süddeutschland ansässigen Photovoltaik-Spezialisten, entwickelt.
Weitere Informationen und aktuelle Projektfortschritte stehen auf der Projekt-Website zur Verfügung: https://hepsolar.com/projekt-schongau
16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE000A3H3XXX, DE000A351XXX
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|A3H3JV, A35148
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