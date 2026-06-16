HelioScope ist die erste webbasierte Lösung, die speziell für die Planung gewerblicher Solaranlagen entwickelt wurde und PV-Anlagenplanung, realistische Produktionsprognosen, Finanzanalysen sowie nun auch die Modellierung von Speichersystemen in einer einzigen Lösung vereint

Aurora Solar, die weltweit führende Plattform für den Vertrieb und die Planung von Solaranlagen, gab heute bekannt, dass HelioScope um eine integrierte Speicher-Modellierung erweitert wurde. Mit dieser neuen Funktion können Anwender die Speichergröße festlegen, die Leistung modellieren und die Wirtschaftlichkeitsberechnung an derselben Stelle durchführen, an der sie das System entwerfen.

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A preview of how storage modeling is integrated into the design workflow in HelioScope for fast iteration and optimization of solar-plus-storage projects

Was früher drei separate Tools erforderte Planung, Speichermodellierung und Finanzanalyse -, wird nun in einer einzigen Lösung abgewickelt, vom Entwurf bis hin zu einer kreditinstitutsfähigen Ausgabe, die Entwickler direkt für die Finanzierung nutzen können. Wenn ein Kunde fragt, wie sich eine größere Batterie auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt, dauert die Antwort nur noch Minuten statt Tage.

"Der Solarmarkt wird derzeit auf die Probe gestellt, und diejenigen Unternehmen, die sich durchsetzen werden, sind diejenigen, die ihre Teams schneller machen und ihre Zahlen fundierter gestalten", sagte Sudeep Deshpande, COO bei Aurora Solar. "Genau dort investieren wir. Die Lagerhaltung wird zum Kernstück des Geschäfts, und wir vereinen Planung, Lagerhaltung und Finanzen unter einem Dach, damit Entwickler mit der Geschwindigkeit agieren können, die dieser Markt erfordert."

Die Erweiterung von HelioScope um integrierte Speichermodellierung treibt Auroras Vision einer neuen Form der Solarenergie voran: Solarenergie effizienter, widerstandsfähiger und anpassungsfähiger an politische Veränderungen zu machen.

Erleben Sie die integrierte Speichermodellierung in HelioScope live auf der Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni am Stand Nr. C4.409. Erfahren Sie mehr über HelioScope.

Über Aurora Solar

Aurora Solar gestaltet eine Zukunft der Solarenergie für alle. Das Unternehmen stellt jedem Solarfachmann die Möglichkeiten von Daten, Automatisierung und KI zur Verfügung, um die Einführung von Solaranlagen einfach und planbar zu gestalten. Die cloudbasierte Plattform von Aurora Solar wurde weltweit bereits für die Planung von mehr als 20 Millionen Solarprojekten genutzt, und über 7.000 der führenden Unternehmen der Branche vertrauen darauf, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen. Aurora Solar wurde vom TIME Magazine als eines der führenden US-amerikanischen GreenTech-Unternehmen 2025 und als eines der weltweit führenden GreenTech-Unternehmen 2025 ausgezeichnet, 2024 in die Deloitte Fast 500 aufgenommen und 2024 in die Liste der besten Solar-Software- und Überwachungsprodukte von Solar Power World aufgenommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter aurorasolar.com.

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