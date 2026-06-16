Nächster Volltreffer: Emperor Metals stößt auf neue Goldlinse mit bis zu 369,6 g/t!

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Emperor Metals meldet auf Duquesne West 15 Meter mit 61,5 g/t Gold, darunter 2,4 Meter mit 369,6 g/t. Die Ergebnisse bestätigen das KI-gestützte Modell und stärken das Potenzial der Lagerstätte.

Emperor Metals (CSE: AUOZ / Frankfurt: 9NH) meldet einen außergewöhnlich hochgradigen Bohrabschnitt von seinem Goldprojekt Duquesne West im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel in Québec. Die Resultate liefern zudem sichtbares Gold und bestätigen neue hochgradige Zonen innerhalb der Lagerstätte.

Die Bohr-Highlights im Überblick

Um das volle Potenzial des Systems zu erfassen, kombiniert Emperor Metals Infill- und Step-out-Bohrungen in verschiedenen Projektbereichen:

DQ26-20 (Neue hochgradige Linse): 15,0 Meter mit 61,5 g/t Gold , darunter ein Spitzenwert von 2,4 Metern mit 369,6 g/t Gold. Dieser Treffer liegt 35 Meter unterhalb eines historischen Bohrlochs (16,0 m mit 20,9 g/t Au) und weist einen drei Mal so hohen Gehalt auf - bei vergleichbarer Mächtigkeit.

, darunter ein Spitzenwert von 2,4 Metern mit 369,6 g/t Gold. Dieser Treffer liegt 35 Meter unterhalb eines historischen Bohrlochs (16,0 m mit 20,9 g/t Au) und weist einen drei Mal so hohen Gehalt auf - bei vergleichbarer Mächtigkeit. DQ24-12 (Vorherige Bohrphase): 21,7 Meter mit 35,2 g/t Gold, was die Kontinuität der hochgradigen Zonen unterstreicht.

DQ26-36 (Östliche Tagebau-Erweiterung): 1,5 Meter mit 7,9 g/t sowie breitere 28,0 Meter mit 0,5 g/t Gold.

Bild Emperor Metals

KI-Modell belegt Struktur: Hochgradige Linsen im großen System

Die Bohrergebnisse untermauern das revidierte, KI-gestützte geologische Modell von Emperor Metals. Es zeigt, dass die Lagerstätte aus einem großvolumigen, niedriggradigeren Erzkörper besteht, in den extrem hochgradige Goldlinsen eingebettet sind. Frühere Betreiber hatten diese Struktur übersehen und nicht systematisch exploriert.

Für die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist dieses Zusammenspiel hochrelevant: Eine breitere Mineralisierung in Oberflächennähe senkt im potenziellen Tagebau-Szenario das Abraum-Erz-Verhältnis (Strip Ratio). Die tieferliegenden, hochgradigen Strukturen bilden parallel dazu eine solide Basis für einen späteren Untertagebau.

Starker Newsflow voraus: Großteil der Bohrergebnisse steht noch aus

Die aktuelle Explorationskampagne soll 23.000 Meter an neuen Daten in das geologische Modell integrieren - bestehend aus 15.000 Metern Neubohrungen und der Nachbeprobung von 8.000 Metern historischer Bohrkerne. Bislang wurden rund 15.700 Bohrmeter absolviert, wobei das Unternehmen nach eigenen Angaben deutlich unter dem veranschlagten Budget agiert.

Da erst für ein knappes Drittel aller erwarteten Analysen Ergebnisse vorliegen (18 von 49 abgeschlossenen Bohrlöchern), steht Investoren in den kommenden Wochen ein starker Newsflow bevor.

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