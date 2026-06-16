Check: Kreuzfahrt-Aktien: Nvidia: 25 Milliarden eingesammelt | AMD: Übernahme | Nel: Chef weg

Die Herrlichkeit bei Nel ist schon längst wieder Geschichte. Mitten im Abwärtstrend der Aktie verlässt jetzt der Kapitän das Schiff. Nel muss sich jetzt einen neuen Vorstand suchen - die Anleger sind verunsichert.Kreuzfahrt-Aktien: Fallender Ölpreis = Gewinnturbo? Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte langsam beendet sein. Die Ölpreise reagieren jedenfalls schon sehr stark auf dieses Szenario. Die Aktien von Kreuzfahrt-Anbietern haben zuletzt kräftig unter dem hohen Ölpreis gelitten, dreht jetzt der Wind und wo sollten Anleger zugreifen? Zudem haben wir noch einen Geheimtipp ausgegraben, der unabhängig vom Ölpreis kräftig in der Branche verdient und seinen Erfolg mit jedem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran