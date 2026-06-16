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Markus Weingran
16.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Kreuzfahrt-Aktien: Nvidia: 25 Milliarden eingesammelt | AMD: Übernahme | Nel: Chef weg

Die Herrlichkeit bei Nel ist schon längst wieder Geschichte. Mitten im Abwärtstrend der Aktie verlässt jetzt der Kapitän das Schiff. Nel muss sich jetzt einen neuen Vorstand suchen - die Anleger sind verunsichert.Kreuzfahrt-Aktien: Fallender Ölpreis = Gewinnturbo? Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte langsam beendet sein. Die Ölpreise reagieren jedenfalls schon sehr stark auf dieses Szenario. Die Aktien von Kreuzfahrt-Anbietern haben zuletzt kräftig unter dem hohen Ölpreis gelitten, dreht jetzt der Wind und wo sollten Anleger zugreifen? Zudem haben wir noch einen Geheimtipp ausgegraben, der unabhängig vom Ölpreis kräftig in der Branche verdient und seinen Erfolg mit jedem …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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