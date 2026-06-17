DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE bei bedeutender Branchenauszeichnung als "ITFM-Leader" ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE bei bedeutender Branchenauszeichnung als "ITFM-Leader" ausgezeichnet

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Idstein (pta000/17.06.2026/10:30 UTC+2)

Idstein, 17. Juni 2026. Eine weitere Auszeichnung für die Serviceware Plattform: Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) wurde im internationalen Report "The Forrester Wave: IT Financial Management Software, Q2 2026" des renommierten US-Analystenhauses Forrester Research als eines von nur drei Unternehmen als "Leader" im Bereich IT Financial Management (ITFM) eingestuft - die höchste von Forrester vergebene Bewertung. Serviceware erzielte sowohl in der Kategorie "Current Offering" als auch in der Kategorie "Strategy" jeweils den zweithöchsten Punktestand. Bereits im November 2025 hatte Forrester Serviceware in seiner internationalen Analyse "The Forrester Wave: Enterprise Service Management Platforms, Q4 2025" im Bereich Enterprise Service Management ausgezeichnet (siehe Unternehmensmitteilung vom 11. November 2025).

Forrester-Wave-Berichte werden weltweit veröffentlicht und sind ein bedeutendes Analyse- und Bewertungsinstrument in der Technologie- und Softwarebranche mit hoher internationaler Strahlkraft. Dieser Bericht aus dem Jahr 2026 identifiziert und bewertet die bedeutendsten ITFM-Anbieter und hilft Unternehmen bei der Auswahl eines für ihre Anforderungen geeigneten Anbieters. Wave-Berichte bieten einen umfassenden Überblick über aktuelle Markttrends, Innovationen und die wichtigsten Anbieter und helfen Unternehmen, fundierte Entscheidungen auf dem Technologiemarkt zu treffen. Mit der Aufnahme in den Report wird die globale Sichtbarkeit von Serviceware noch weiter erhöht und es ergeben sich zusätzliche Potenziale.

Im Forrester-Bericht heißt es: "Serviceware zeichnet sich insbesondere in den Bereichen Budgetplanung, Reporting & Analytics, Kostenverrechnung (Allocation, Chargeback und Showback) sowie der Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) aus. Das Serviceware Digital Value Model ermöglicht Anwendern die konsistente Zuordnung von Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Hauptbuch über die Services bis hin zu den jeweiligen Geschäftsbereichen und Leistungsempfängern. Dabei lassen sich Kosten und Preise auf jeder Ebene differenziert betrachten und steuern." Die abschließende Einschätzung zu Serviceware lautet: "Serviceware eignet sich am besten für große Unternehmen mit komplexen Serviceportfolios und anspruchsvollen Anforderungen an die interne Leistungsverrechnung."

Dirk Martin, CEO von Serviceware: "Wir freuen uns, dass Serviceware in dieser internationalen Bewertung als Leader positioniert wurde. Aus unserer Sicht unterstreicht diese Anerkennung die Stärke unseres Plattformansatzes und die Relevanz des IT-Finanzmanagements für große Unternehmen, die mehr Transparenz, Kontrolle und Effizienz bei ihren IT-Ausgaben anstreben."

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen spiegeln die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 17, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)