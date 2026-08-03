Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



03.08.2026 / 17:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.08.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Dynamische Entwicklung im zweiten Quartal



Serviceware hat den Halbjahresbericht 2025/26 veröffentlicht. Q2 übertraf dank eines starken Lizenzgeschäfts unsere Erwartungen, während sich die Profitabilität nach dem schwächeren Auftaktquartal wie erwartet spürbar erholte.



[Tabelle]



Lizenzsprung treibt Q2-Umsatz deutlich über Erwartungen: Der Konzernumsatz legte in Q2 um 20,4% yoy auf 33,4 Mio. EUR zu (MONe: 31,8 Mio. EUR), getrieben von einem außergewöhnlich starken Lizenzgeschäft. Dieses erreichte mit 4,7 Mio. EUR (+113,3% yoy) den höchsten Quartalswert seit Q1 2023/24 und dürfte vor allem auf ein größeres Neuprojekt zurückzuführen sein. Die Wartungserlöse gingen infolge des Wechsels auf SaaS-Lösungen wie bereits im Vorquartal deutlich zurück (-28,9% yoy auf 2,5 Mio. EUR). Die strukturell wachsenden SaaS/Service-Erlöse stiegen währenddessen auf 26,2 Mio. EUR (+19,0% yoy, +6,5% qoq). Diese Dynamik wird auch vom wachsenden Auftragsbestand bestätigt. So stiegen die Vertragsverbindlichkeiten seit Ende Q1 nochmals von 114,6 Mio. EUR auf 117,1 Mio. EUR (+19,9% yoy).



Ergebnisverbesserung setzt sich fort: Das Rohergebnis stieg im ersten Halbjahr auf 29,3 Mio. EUR (+9,1% yoy), wobei die Bruttomarge auf 46,7% (Vj.: 48,4%) zurückging. U.E. dürfte es sich bei dem größeren Lizenzgeschäft um ein Kombi-Projekt aus Eigensoftware und bezogener IT-Infrastruktur handeln, das mit höherem Materialaufwand einherging. Das EBITDA legte im zweiten Quartal deutlich auf 1,8 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR) zu und konnte auf Halbjahressicht trotz des schwachen Q1-Ergebnisses leicht auf 2,0 Mio. EUR (+4,5% yoy) gesteigert werden. Die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, die der interne KI-Einsatz ermöglicht, belastete das Ergebnis dabei noch mit Einmalkosten i.H.v. 0,4 Mio. EUR. Die resultierenden Einsparungen sollten sich laut Unternehmen bereits in H2 auf einen hohen fünfstelligen Bereich pro Monat belaufen. Obwohl wir unsere Ergebnisschätzungen aufgrund des Projektmixes leicht reduzieren, erwarten wir durch das weitere qoq-Wachstum der SaaS-Umsätze sowie sinkende Kosten einen weiteren Ergebnisanstieg im zweiten Halbjahr und auf Jahressicht eine der Guidance entsprechende signifikante Verbesserung des EBITDA.



Weitere Partnerschaften stärken Vertriebspower: Serviceware schloss im Halbjahr vier neue Partnerschaften mit Beratungshäusern, davon drei in der DACH-Region und eine in den USA. Weitere Partnerschaften in der DACH-Region stehen laut Unternehmen kurz vor dem Abschluss. Zudem befinden sich neue Kooperationen in den USA, Südamerika, Australien und Europa in der Anbahnung, was insbesondere die Internationalisierung weiter vorantreiben dürfte.



Fazit: Serviceware konnte im zweiten Quartal mit einem starken Umsatzwachstum überzeugen. Gleichzeitig sehen wir das Unternehmen weiterhin gut positioniert, um von Markttrends wie der Automatisierung von Serviceprozessen sowie der steigenden Bedeutung eines effizienten IT-Kostenmanagements zu profitieren. Letzteres gewinnt durch den zunehmenden Einsatz von KI-Anwendungen und die damit verbundenen steigenden Token-Kosten zusätzlich an Momentum. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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