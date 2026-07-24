Bei ziemlich genau 10 Euro - entsprechend einem Börsenwert von 106 Mio. Euro - kam der Kursrutsch der Serviceware-Aktie Mitte Mai 2026 endlich zum Stehen. Mittlerweile ist die Notiz des Anbieters von Softwarelösungen für die Digitalisierung von Softwareprozessen zwar bis zurück über die Marke von 14 Euro geklettert. Per saldo ist die Stimmung der Investoren gegenüber der Softwarebranche aber noch immer von einer gewissen Grundskepsis hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen von KI auf den Sektor geprägt. Zum Vergleich: Vor knapp einem Jahr kostete die Serviceware-Aktie in der Spitze noch 20 Euro. Aufholpotenzial ist also noch signifikant vorhanden, zumal der Vorstand auf Kapitalmarktpräsentationen regelmäßig die ausgeprägte KI-Expertise von Serviceware hervorhebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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