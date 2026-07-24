DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE mit starkem 1. HJ 2025/2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE mit starkem 1. HJ 2025/2026

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Idstein (pta000/24.07.2026/08:00 UTC+2)

• SaaS/Service-Umsätze +18,5 Prozent auf 50,7 Mio. Euro; Gesamtumsatz +13,0 Prozent auf 62,7 Mio. Euro • Auftragsbestand ggü. Ende GJ 2024/2025 um 20,2 Prozent auf 117,1 Mio. Euro erhöht • EBITDA trotz signifikanter planmäßiger Einmalaufwendungen um 4,5 Prozent auf 2,0 Mio. Euro gestiegen • Wachstumsdynamik in Q2 erwartungsgemäß deutlich beschleunigt • KI-native Serviceware Plattform am Markt sehr erfolgreich • Jahresprognose bestätigt

Idstein, 24. Juli 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat nach einem soliden Auftaktquartal im Geschäftsjahr 2025/2026 wie erwartet im zweiten Quartal eine deutliche Dynamisierung der Geschäftsentwicklung mit profitablem Wachstum verzeichnen können. Der Gesamtumsatz stieg im ersten Halbjahr um 13,0 Prozent von 55,5 Mio. Euro auf 62,7 Mio. Euro, davon entfielen 33,4 Mio. Euro auf das zweite Quartal. Dies entspricht einem Plus im zweiten Quartal von 20,6 Prozent ggü. dem Vorjahreswert von 27,7 Mio. Euro. Noch stärker als der Gesamtumsatz kletterte der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Bereich SaaS/Service. Dort stiegen die Umsätze um 18,5 Prozent von 42,8 Mio. Euro auf 50,7 Mio. Euro. SaaS/Service-Umsätze in Höhe von 26,2 Mio. Euro wurden dabei in Q2 erwirtschaftet, eine Steigerung von 19,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Vj. 22,0 Mio. Euro). Der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz lag zum Ende der Berichtsperiode bei 80,8 Prozent (Vj. 77,1 Prozent). Der Auftragsbestand von Serviceware stieg gegenüber dem Geschäftsjahresultimo 2024/2025 am 30. November 2025 um 20,2 Prozent und lag per Ende Mai 2026 bei 117,1 Mio. Euro.

Das EBITDA konnte um 4,5 Prozent von 1,9 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro und das EBIT von 0,02 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro gesteigert werden. Die Ergebnissteigerungen wurden trotz einmaliger, planmäßiger Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro für die weitere Optimierung der Konzern- und Mitarbeiterstruktur erzielt. Serviceware hat bereits frühzeitig in seine KI-native Plattform und Prozesse investiert und passt nun nach kompletter Aufstellung als KI-natives Unternehmen die personellen Ressourcen in diesem Bereich entsprechend strukturell an. Dabei agiert Serviceware aus einer starken Position als Unternehmen, das im Bereich Künstliche Intelligenz bei Serviceprozessen seit Jahren weltweit führend ist.

Mit der KI-nativen Serviceware Plattform ist Serviceware international hervorragend aufgestellt. Zwischen Dezember und Mai hat Serviceware zahlreiche weitere Unternehmen aus diversen Branchen als Kunden gewonnen, darunter Industrieunternehmen oder Unternehmen aus Bereichen wie IT und Verkehr. Nach dem starken ersten Halbjahr bekräftigt Serviceware seine Prognose für das Gesamtjahr 2025/2026. Serviceware erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent sowie einen signifikanten Anstieg von EBIT und EBITDA.

Dirk Martin, CEO von Serviceware: "Wie erwartet, haben wir im zweiten Quartal unseren profitablen Wachstumskurs deutlich dynamisiert. Serviceware verzeichnet eine sehr gute Nachfrage nach seiner KI-nativen Serviceware Plattform, immer mehr Unternehmen weltweit setzen bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Serviceprozesse auf unsere Lösungen. Wir blicken zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr und unsere Entwicklung darüber hinaus."

Der Halbjahresbericht 2025/2026 steht auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 420 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 24, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)