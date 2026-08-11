DJ PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Idstein (pta000/11.08.2026/09:20 UTC+2)

Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 03.08.2026 bis einschließlich 07.08.2026 wurden insgesamt 8.200 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 21. Mai 2026 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596 /2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 03.08.2026 bis einschließlich 07.08.2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)* 03.08.2026 1.700 15,00 XETR 25.500,00 04.08.2026 1.700 14,90 XETR 25.322,80 05.08.2026 1.700 14,81 XETR 25.177,25 06.08.2026 1.700 14,97 XETR 25.449,30 07.08.2026 1.400 15,00 XETR 20.993,00 Summe 8.200 122.442,35

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2026 bis einschließlich 07.08.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 70.200 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die ICF BANK AG. Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://serviceware-se.com/de/unternehmen/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm

Idstein, 11.08.2026

Serviceware SE

Serviceware-Kreisel 1

65510 Idstein

Deutschland

Telefon: +49 6434 9450 0

investor-relations@serviceware-se.com

https://serviceware-se.com

(Ende)

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Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786432800704 ]

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August 11, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)