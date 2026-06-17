Starke Nachfrage: Zodiac Gold erhöht Finanzierung jetzt sogar auf 5,6 Mio. CAD

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Zodiac Gold erhöht die Finanzierung wegen starker Nachfrage auf 5,6 Mio. CAD - knapp 40% mehr Kapital sollen das Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Todi und die Exploration in Liberia deutlich ausweiten.

Aufgrund anhaltend hoher Investorennachfrage stockt der in Westafrika aktive Goldexplorer Zodiac Gold (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) seine laufende Privatplatzierung bereits zum zweiten Mal auf. Ausgehend von den Anfang Juni anvisierten 4,025 Millionen CAD soll das Volumen nun auf bis zu 5,6 Millionen CAD steigen. Das bedeutet einen signifikanten Kapitalzuwachs von knapp 40 Prozent, der das Budget für die anstehenden Explorationsarbeiten in Liberia massiv stärkt.

Die Platzierung erfolgt zu einem Preis von 0,35 CAD je Einheit, die sich aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein (Warrant) zusammensetzt. Ein voller Warrant berechtigt über einen Zeitraum von 24 Monaten zum Kauf einer weiteren Aktie für 0,54 CAD.

Der Bruttoerlös der erweiterten Finanzierung fließt in erster Linie direkt in den Boden. Mit den zusätzlichen 1,575 Millionen CAD wird Zodiac Gold das anstehende Bohrprogramm auf seinem liberianischen Hauptprojekt Todi deutlich umfangreicher gestalten können als ursprünglich geplant. Parallel dazu verschafft das frische Kapital dem Unternehmen den Spielraum, Explorationsarbeiten auf weiteren eigenen Lizenzflächen voranzutreiben und parallel geologische Daten zu erheben. Ein kleinerer Teil der Mittel ist zudem für das allgemeine Betriebskapital vorgesehen.

Der Abschluss der Transaktion ist rund um den 19. Juni 2026 geplant und unterliegt den üblichen regulatorischen Genehmigungen. Dass sich voraussichtlich auch das Management und die Direktoren im Rahmen der regulatorischen Vorgaben an der Platzierung beteiligen werden, unterstreicht das interne Vertrauen in die kommende, nun deutlich breiter finanzierte Explorationsphase.

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