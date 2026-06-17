Hamburg/Genf - Die weltgrösste Reederei MSC hat am Mittwoch Medienberichte über ein Kaufangebot an die deutsche Containerreederei Hapag-Lloyd zurückgewiesen. Zuvor hatte das deutsche «Manager-Magazin» berichtet, dass die in der Schweiz ansässige MSC beim deutschen Rivalen einsteigen und bei der Nummer fünf der Branche die Mehrheit übernehmen wolle. Die Grossreederei mit Sitz in Genf wies am Mittwoch auf AWP-Anfrage die Spekulationen zurück: «Hapag-Lloyd ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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