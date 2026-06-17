PTA-Adhoc: Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Aktionäre verfolgen Transaktionsvorhaben mit Prime Africa Trade Ltd. nicht weiter

DJ PTA-Adhoc: Saxony Minerals & Exploration - SME AG: SME AG: Aktionäre verfolgen Transaktionsvorhaben mit Prime Africa Trade Ltd. nicht weiter

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Saxony Minerals & Exploration - SME AG: SME AG: Aktionäre verfolgen Transaktionsvorhaben mit Prime Africa Trade Ltd. nicht weiter

Halsbrücke (pta000/17.06.2026/17:00 UTC+2)

SME AG: Aktionäre verfolgen Transaktionsvorhaben mit Prime Africa Trade Ltd. nicht weiter

Die Aktionäre der SME AG haben entschieden, die Gespräche über eine mögliche Übernahme der SME AG durch die Prime Africa Trade Limited nicht weiter fortzuführen.

Hintergrund dieser Entscheidung ist insbesondere das laufende investitionsprüfungsrechtliche Verfahren beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) sowie der damit verbundene umfangreiche Fragen- und Informationskatalog der zuständigen Behörden. Nach Kenntnis der Gesellschaft sah sich die Prime Africa Trade Limited nicht in der Lage, die angeforderten Informationen und Unterlagen im erforderlichen Umfang bereitzustellen.

Vor diesem Hintergrund haben die Aktionäre der SME AG beschlossen, das Transaktionsvorhaben nicht weiter zu verfolgen.

Die SME AG wird ihre strategischen Optionen weiterhin prüfen und Gespräche mit potenziellen Investoren und strategischen Partnern fortsetzen.

Die operative Entwicklung der SME AG bleibt hiervon unberührt.

Halsbrücke, den 17.06.2026

SME AG

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Saxony Minerals & Exploration - SME AG Schwarze Kiefern 2 09633 Halsbrücke Deutschland Ansprechpartner: Rolf Staudenmaier Tel.: +49 3731 369 474 E-Mail: unternehmensanleihe@smeag.de Website: www.smeag.de ISIN(s): DE000A2YNXXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX

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June 17, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)