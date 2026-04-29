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WKN: A2YN7A | ISIN: DE000A2YN7A3 | Ticker-Symbol:
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29.04.26 | 11:27
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SAXONY MINERALS & EXPLORATION SME AG Chart 1 Jahr
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SAXONY MINERALS & EXPLORATION SME AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
29.04.2026 13:15 Uhr
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(2)

PTA-Adhoc: Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Abschluss eines Aktienkaufvertrags durch Aktionäre - Vollzug derzeit ungewiss

DJ PTA-Adhoc: Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Ad-hoc-Mitteilung / Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Saxony Minerals & Exploration - SME AG: Ad-hoc-Mitteilung / Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Halsbrücke (pta000/29.04.2026/12:40 UTC+2)

Ad-hoc-Mitteilung / Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

SME AG: Abschluss eines Aktienkaufvertrags durch Aktionäre - Vollzug derzeit ungewiss

Die SME AG teilt mit, dass die Prime Africa Trade PTE LTD, Singapur, mit den Aktionären der SME AG einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien an der SME AG abgeschlossen hat.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt EUR 150 Millionen.

Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter aufschiebenden Bedingungen. Insbesondere bedarf der Erwerb aufgrund des Bezugs zu kritischen Rohstoffen sowie des Erwerbs durch einen außerhalb der Europäischen Union ansässigen Investor der Freigabe im Rahmen eines Investitionsprüfungsverfahrens durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dieses Verfahren ist derzeit anhängig. Ein Zeitpunkt für eine Entscheidung ist derzeit nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund ist der Vollzug des Kaufvertrags derzeit als ungewiss anzusehen.

Die SME AG hat sich vor dem Hintergrund der bestehenden Unsicherheiten bislang nicht öffentlich zu dem Vorgang geäußert. Aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Presseberichterstattung sieht sich die Gesellschaft jedoch veranlasst, den Sachverhalt klarzustellen.

SME AG

Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Saxony Minerals & Exploration - SME AG 
           Schwarze Kiefern 2 
           09633 Halsbrücke 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Rolf Staudenmaier 
Tel.:         +49 3731 369 474 
E-Mail:        unternehmensanleihe@smeag.de 
Website:       www.smeag.de 
ISIN(s):       DE000A2YN7A3 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777459200601 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 06:40 ET (10:40 GMT)

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